Dheeraj Bhatia wird Terminalvorstand bei Hapag-Lloyd Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat Dheeraj Bhatia mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zum Vorstandsmitglied des Unternehmens bestellt. Er wird zudem CEO der neuen Hapag-Lloyd Terminal Holding mit Sitz in Rotterdam, in der die Infrastrukturbeteiligungen der Hapag-Lloyd AG gebündelt werden.



Dheeraj Bhatia blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Containerschifffahrt zurück. Er verantwortete mehrere internationale Führungspositionen, unter anderem bei Norasia Container Lines Limited und CSAV. Ab dem Jahr 2014 führte Dheeraj Bhatia als Managing Director bei Hapag-Lloyd zunächst die Area India. Seit 2018 leitet er von Dubai aus als Senior Managing Director die Region Middle East. Gleichzeitig ist er Mitglied des Hapag-Lloyd Executive Committees. "Mit Dheeraj Bhatia gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten der Containerschifffahrt für den Vorstand der Hapag-Lloyd AG. Der Aufsichtsrat ist der festen Überzeugung, dass der Aufbau und weitere Ausbau ebenso wie die Integration unseres Terminalportfolios dank seiner internationalen Erfahrung bei ihm in besten Händen ist", so Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.



Das Vorstandsressort Terminal und Infrastruktur wird neu eingerichtet. Dheeraj Bhatia wird damit der erste indische Staatsangehörige im Vorstand sein und zugleich das fünfte Mitglied - neben CEO Rolf Habben Jansen, CIO/CHRO Donya-Florence Amer, CFO/CPO Mark Frese und COO Dr. Maximilian Rothkopf.

Mit einer Flotte von 258 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,9 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit rund 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit knapp 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 115 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer

