DJ Ifo-Institut: Studie sieht Gastronomie im Aufschwung trotz Krisen

BERLIN (Dow Jones)--Die Umsätze der Gastronomie in deutschen Großstädten haben sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung erholt. Sie lägen dort aktuell inflationsbereinigt über den Werten vor der Corona-Pandemie, so das Ergebnis einer Studie des Instituts und der Technischen Universität München für die Städte Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Dresden. "Es gibt einen Aufschwung in der Gastronomie nach der Corona-Pandemie, trotz Krieg in der Ukraine und der Inflation", sagte Ifo-Experte Simon Krause, Co-Autor der Studie.

"Die Betriebe konnten einen Teil ihrer gestiegenen Kosten für Personal, Lebensmittel und Energie weitergeben, ohne dass die Gäste ausblieben", erklärte Mitautorin Carla Krolage. Abseits der konsumstarken Großstädte falle die Umsatzentwicklung allerdings weniger positiv aus. Laut der Studie wird ein verändertes Konsumverhalten beobachtet: Die Nutzung von mehr Homeoffice führe auch zu einer Verschiebung der Gastronomieumsätze aus der Innenstadt in wohnortnahe Lagen und die Vororte. Auch zeige sich eine Zunahme der Umsätze am Wochenende im Vergleich zu Wochentagen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.