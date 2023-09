Nach dem schwachen Wochenverlauf bislang bleiben die Anleger auch am Donnerstag in Deckung. Vor der wichtigen EZB-Sitzung am Nachmittag notiert der DAX erneut etwas tiefer. Alle Augen sind darauf gerichtet, ob es einen weiteren Zinsschritt oder eine Zinspause geben wird. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, BMW, Deutsche Bank, MTU und Munich Re im Fokus.

