Guben, 14.09.2023 - Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen, hat in Ansbach eine neue VISSOLAR-Niederlassung eröffnet. Im Fokus stehen der Verkauf, die Beratung und Information rund um Wärmepumpen und PVT-Systeme. Die strategische Erweiterung der eigenen Marktpräsenz ermöglicht es B4H, im direkten Kundenkontakt individuell auf Kundenanforderungen einzugehen. Durch eine lokale Präsenz kann das Unternehmen noch besser auf regionale Besonderheiten eingehen und Markttrends frühzeitig erkennen. Ein direkter Ansprechpartner vor Ort erhöht zudem die Servicequalität und verkürzt die Reaktionszeiten bei Anfragen. Interessenten können vor Ort mehr über die innovativen VISSOLAR-Technologien erfahren und ihre Fragen direkt an die Experten richten. B4H erwartet, dass die neue VISSOLAR-Niederlassung in Mittelfranken die Geschäftsaussichten des Unternehmens weiter verbessern und auch dazu beitragen wird, Erneuerbare Energien in der Region noch populärer zu machen und die Umstellung auf umweltfreundlichere Energielösungen zu beschleunigen. Aktuell entwickelt sich der Absatz von B4H weiterhin sehr positiv. So konnten in diesem Jahr bereits über 500 Anlagen verkauft werden. Für das Gesamtjahr 2023 ist weiterhin ein Absatz von mehr als 1.000 Anlagen geplant. Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: "Unsere neue Niederlassung in Mittelfranken ermöglicht uns, die starke Nachfrage noch besser und individueller zu bedienen. Im persönlichen Kontakt können wir unseren Kunden direkt vor Ort fortschrittliche, energieeffiziente Lösungen anbieten. Wir möchten sie umfassend beraten und über die neuesten Technologien im Bereich der Erneuerbaren Energien ausführlich informieren." Die Eröffnung einer zweiten VISSOLAR-Niederlassung im unterfränkischen Marktheidenfeld ist bereits für Oktober geplant. Um das langfristig erwartete Unternehmenswachstum zu finanzieren, begibt B4H aktuell den VISSOLAR Bond, eine Anleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 9,00 % p.a. Das Wertpapier kann über die Unternehmenswebseite unter www.vissolar.com/investor-relations gezeichnet werden. Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028 Emittentin B4H Brennstoffzelle4Home GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 9,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, unbesichert ISIN/WKN DE000A351N89/A351N8 Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr) Angebot Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland

Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten Valuta 25. August 2023 Laufzeit 5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024) Rückzahlungstermin 25. August 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des Nennbetrags

Vom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags

Clean-up-Option Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15. Dezember 2023 Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.vissolar.com/investor-relations abrufbar ist. Die Billigung des Wertpapierprospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt einschließlich der Anleihebedingungen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Marc Speidel

Head of Capital Markets

030/443361-56

investment@brennstoffzelle4home.com Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



