MÄRKTE EUROPA/Börsianer in Lauerstellung vor EZB - Mobilfunkaktien sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der mit Spannung erwarteten und selten offenen Zinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag gehen die Akteure an den europäischen Börsen in Lauerstellung. Der DAX gibt minimal nach auf 15.635 Punkte und auch der Euro-Stoxx-50 gibt ganz leicht nach. Am Anleihemarkt steigen die Marktzinsen leicht, der Euro zeigt sich wenig verändert.

Möglicherweise ist die heutige Zinsentscheidung ja das Event, das für die kommenden Wochen oder gar Monate über die Börsenrichtung entscheidet", sagt Thomas Altmann von QC Partners - auch mit Blick auf das neue Vierwochentief vom Mittwoch.

In der EZB gibt es zwei Lager, das eine wird wegen der hohen Inflation voraussichtlich für eine Zinserhöhung plädieren, das andere ist wegen der schwachen Konjunktur dagegen. Welches Lager sich durchsetzt, ist laut Marktteilnehmern schwierig vorherzusagen. "Eine Beschleunigung des Bilanzabbaus wäre für die EZB eine alternative Möglichkeit zur Straffung ihrer Geldpolitik", sagt Vermögensverwalter Altmann. Selten sei die Entscheidung so offen gewesen wie diesmal.

Für Impulse könnten neben der EZB-Entscheidung am Nachmittag auch neue Daten aus den USA sorgen. Berichtet wird über die Erzeugerpreisentwicklung und die Einzelhandelsumsätze.

Mobilfunkaktien gesucht - Bundesnetzagentur schürt Kursfantasie

Tagesfavoriten sind die Aktien der deutschen Mobilfunkbetreiber, die bereits am Mittwochnachmittag einen Satz nach oben gemacht hatten, und dann wieder etwas zurückgekommen waren von den Hochs. Marktteilnehmer verweisen auf Pläne der Bundesnetzagentur, die auslaufenden Nutzungsrechte für die Mobilfunkfrequenzen um fünf Jahre zu verlängern und damit zunächst nicht mit einer Auktion zu versteigern. "Unsere vorrangigen Ziele sind die Verbesserung der Versorgung für alle Verbraucher und die weitere Förderung des Wettbewerbs. Wir erwägen, die bestehenden Nutzungsrechte zu verlängern, um kurzfristig ausreichend Planungs- und Investitionssicherheit herzustellen", zitiert die FAZ Klaus Müller, den Präsidenten der Bundesnetzagentur.

Die Analysten von Citi haben nun United Internet (+3,1%), 1&1 (+3,6%) sowie Telefonica Deutschland (+3,5%) alle auf "Buy" von "Hold" erhöht und die Kursziele angehoben. Deutsche Telekom verteuern sich um 0,4 und Vodafone um 1,4 Prozent. Telefonica verlieren dagegen 2,1 Prozent.

Thyssenkrupp verlieren 2 Prozent. Das Unternehmen plant ein Effizienzprogramm, mit dem die vor knapp zwei Jahren aufgestellten Mittelfristziele "rasch und nachhaltig" erreicht werden sollen. Details des Programms mit dem Namen "Apex" stehen noch nicht fest.

Schlusslicht bei den Branchenindizes ist der Autosektor (-1,4%). Im DAX liegen BMW 2,0 Prozent zurück. Hier soll Barclays das Kursziel gesenkt haben und die Aktie auf "Underweight" von zuvor "Equalweight" abgestuft haben. Um gut 2,2 Prozent nach unten geht es für Lanxess, ebenfalls nach einer Abstufung. Morgan Stanley hat sein "Overweight" auf "Equalweight" geändert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.218,87 -0,1% -4,61 +11,2% Stoxx-50 3.955,03 +0,2% 8,08 +8,3% DAX 15.634,57 -0,1% -19,46 +12,3% MDAX 27.053,41 -0,0% -2,54 +7,7% TecDAX 3.088,95 +0,3% 9,39 +5,8% SDAX 13.084,31 +0,3% 35,88 +9,7% FTSE 7.557,16 +0,4% 31,17 +1,0% CAC 7.210,47 -0,2% -12,10 +11,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,65 -0,00 +0,08 US-Zehnjahresrendite 4,24 -0,01 +0,36 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0737 +0,1% 1,0744 1,0742 +0,3% EUR/JPY 158,03 -0,1% 158,09 158,39 +12,6% EUR/CHF 0,9587 +0,0% 0,9588 0,9584 -3,1% EUR/GBP 0,8598 +0,1% 0,8599 0,8597 -2,8% USD/JPY 147,18 -0,1% 147,14 147,44 +12,2% GBP/USD 1,2487 -0,0% 1,2494 1,2496 +3,2% USD/CNH (Offshore) 7,2773 +0,1% 7,2781 7,2701 +5,0% Bitcoin BTC/USD 26.245,12 +0,5% 26.245,12 26.221,92 +58,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,16 88,52 +0,7% +0,64 +13,8% Brent/ICE 92,47 91,88 +0,6% +0,59 +12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,36 36,82 +1,5% +0,54 -53,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.906,67 1.908,33 -0,1% -1,66 +4,5% Silber (Spot) 22,51 22,88 -1,6% -0,37 -6,1% Platin (Spot) 901,68 905,00 -0,4% -3,33 -15,6% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,01 -1,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

