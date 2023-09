Berlin (ots) -Beim Teutates, die Spannung steigt! Am Wochenende startet der 40-Tage-Countdown bis am 26. Oktober das 40. Asterix-Abenteuer im Handel erscheint. Das darf sich niemand entgehen lassen. Im gallischen Dorf weht ein ganz anderer Wind als üblich: Eine neue Denkschule (sagt Fabcaro) aus Rom namens "Die Weiße Iris" bringt die Gallier völlig durcheinander. Viel mehr wird noch nicht verraten, aber mit einigen Fun Facts, lässt sich die Wartezeit etwas versüßen:- Das 40. Album überschreitet mit 747 Sprechblasen deutlich den Schnitt von 660 pro Asterix-Album.- 40 Freudensprünge hat Fabcaro gemacht, als er als neuer Szenerist angefragt wurde.- Wildscheine erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 40 km/h. Für Obelix ist das natürlich überhaupt kein Problem.- Es gibt über 15.400 Panel in den 40 Asterix-Alben.- Cäsar trat im Alter von 40 Jahren in sein Amt an.- Vor 40 Jahren hielt Cäsar Junior das Dorf in "Der Sohn des Asterix" (Album Nr. 27) ganz schön auf Trab.Fakt ist auch, dass das Fieber bei Asterix-Verleger Wolf Stegmaier steigt:"Die Weiße Iris" hat mich schon weit mehr als 40 schlaflose Nächte gekostet. Aber das war es definitiv wert: Selten hat meine Arbeit so viel Spaß gemacht wie das Übersetzungs-Lektorat dieses 40. Albums. Die (vielen) Dialoge strotzen nur so vor Humor! Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis in 40 Tagen in gedruckter Form in den Händen zu halten!"Für das 40. gallische Abenteuer sind der neue Autor Fabrice Caro, genannt Fabcaro und Zeichner Didier Conrad im Einsatz. Gemeinsam treten sie in die Fußstapfen der genialen Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo und erzählen das neue Abenteuer von Asterix dem Gallier, dessen Millionen Leser:innen rund um den Globus seit über sechs Jahrzehnten begeistert. Seit 1959 wurden weltweit 393 Millionen Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft.Jetzt können Fans noch 40 Nächte vom neuen Asterix-Meisterwerk träumen und dann erscheint "Die Weiße Iris" am 26. Oktober 2023 im Handel (HC: EUR13,50 - ISBN: 978-3-770-2440-5; SC: EUR7,99) und online im www.egmont-shop.de.Save the Date: Akkreditierung zur Pressekonferenz in Paris startet heute!Die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix-Abenteuer mit Fabcaro und Didier Conrad findet am 16. Oktober 2023 in Paris statt. Melden Sie sich bitte bis zum 27. September beim unten aufgeführten Pressekontakt dafür an. Teilnahme nur mit Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5602727