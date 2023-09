Berlin (ots) -Die Myelofibrose ist eine seltene, schwer zu behandelnde Form von Blutkrebs. Das Gewebe im Knochenmark vernarbt und die Bildung roter Blutkörperchen wird eingeschränkt. In Deutschland erkranken jährlich rund 1000 Menschen neu. Die Betroffenen leiden an einer Vielzahl von Symptomen, nur die Hälfte lebt nach der Diagnose länger als fünf Jahre. Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen MorphoSys untersucht zurzeit in bereits weit fortgeschrittenen klinischen Studien einen neuen Behandlungsansatz. Die bisher präsentierten Daten sind vielversprechend; die entscheidenden Ergebnisse werden Ende 2023 erwartet. Anlässlich des heutigen internationalen Myelofibrose Awareness Tags betont der Branchenverband BIO Deutschland deshalb die wichtige Rolle der Biotechnologie-Unternehmen bei der Entwicklung neuer Therapien."Wir wollen für Menschen mit Blutkrebs bessere Behandlungsergebnisse ermöglichen, denn die derzeitigen Therapiemöglichkeiten für Myelofibrose sind für viele Patientinnen und Patienten begrenzt," sagte Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Mit unserem neuen Wirkstoff erhoffen wir uns die Möglichkeit, die Standardbehandlung für diese schwerwiegende Erkrankung zu verbessern. Wir wollen außerdem, den Einsatz in andere verwandte Erkrankungen ausweiten, für die ebenfalls bessere Therapie-Optionen benötigt werden."Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland ergänzt: "Biotechnologie-Unternehmen sind äußerst wichtige Treiber medizinischer Innovation. Das hat die Pandemie gezeigt. Mehr als die Hälfte neuer Wirkstoffe kommt ursprünglich aus diesen meist kleinen und mittleren Unternehmen. Das bestätigen viele bisherige Erfolge wie beispielsweise auch die von MorphoSys."MorphoSys untersucht einen neuartigen Wirkstoff, der Gene herunterreguliert, die bei Blutkrebs eine Rolle spielen. Die Kombination aus dem neuen und anderen, jetzt schon eingesetzten Wirkstoffen könnte bei Myelofibrose positiv verstärkende Wirkung haben, darauf deuten vorläufige klinische Daten hin. Medizinische Experten sehen in der Kombinationstherapie viel Potenzial, denn nur die Hälfte der Patientinnen und Patienten erreicht mit bisherigen Therapien eine ausreichende Kontrolle der Krankheit und die Dauer des Ansprechens ist oft begrenzt. Der MorphoSys-Wirkstoff wird derzeit zur Behandlung von Myelofibrose und anderen ähnlichen Erkrankungen untersucht und wurde noch nicht von einer Zulassungsbehörde geprüft oder zugelassen. Die entscheidenden Topline-Daten der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie MANIFEST-2 zur Erstlinienbehandlung der Myelofibrose werden für Ende 2023 erwartet.Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Die BIO Deutschland e. V. mit über 380 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgÜber MorphoSys:MorphoSys verfolgt eine klare Mission: Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.deFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young, Evotec, KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Schmidt Versicherungs Treuhand, Simmons & Simmons, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals, Vibalogics, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgMorphoSys AGThomas BiegiSemmelweisstr. 782152 PlaneggTel.: +49 89 899 27 26079E-Mail: thomas.biegi@morphosys.comOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/5602726