Luzern (ots) -Vom 29. September bis 28. Oktober findet die diesjährige Aufklärungsaktion "Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung" im Pink Cube statt. Im pinken Container "Pink Cube" in Liestal, Chur, Baden und Zürich führen Frauenärzt:innen bei den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust durch und zeigen, wie sie ihre Brust zuhause selbst abtasten können. Die Aufklärungsaktion ist eine Initiative von MSD und wird unterstützt von der Patientenorganisation EUROPA DONNA Schweiz und den Mitorganisatoren GILEAD und AstraZeneca.Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober findet zum zweiten Mal in Folge die Aufklärungsaktion "Sag Nein zu Brustkrebs. Sag Ja zur Früherkennung" statt. An jeweils zwei Tagen steht der Pink Cube an vier Standorten in der Deutschschweiz. Dieses Jahr wiederum in Baden und Zürich und erstmals auch in Liestal und Chur. Die Aufklärungsaktion richtet sich an Frauen und Männer aller Altersgruppen und ruft dazu auf, Eigenverantwortung zu übernehmen und die Brustkrebsprävention aktiv anzugehen. Lokal ansässige Gynäkolog:innen bieten den Besucher:innen eine kostenlose Beratung und Tastuntersuchung der Brust an und zeigen ihnen, wie sie ihre Brust zuhause selbst abtasten können. Unterstützt wird die Aufklärungsaktion vor Ort von Frauen der Brustkrebs-Patientenorganisation EUROPA DONNA Schweiz.Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung weltweit(1)Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung weltweit.(1) In der Schweiz ist Brustkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung mit jährlich rund 6'500 Neudiagnosen bei Frauen und 50 bei Männern.(2) Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, steigt ab dem Alter von 50 Jahren deutlich an, ein Viertel der Betroffenen ist zum Zeitpunkt der Diagnose jedoch jünger als 50 Jahre.(1,3) Rund 10-15 % der betroffenen Frauen erhalten die Diagnose TNBC (Triple negative Breast Cancer), eine aggressive Form von Brustkrebs, die häufiger bei jüngeren Frauen auftritt.(4)Die frühe Erkennung und Behandlung von Brustkrebs können Leben rettenAuch wenn sich die Behandlungsmöglichkeiten erheblich verbessert haben und viele Patient:innen heute krebsfrei leben, sterben in der Schweiz jedes Jahr rund 1'400 Frauen und 10 Männer an Brustkrebs.(2) Damit ist Brustkrebs die dritthäufigste Krebstodesursache (nach Lungenkrebs und Dickdarmkrebs) in der Schweiz.(2) Eine frühe Diagnose und Behandlung von Brustkrebs können entscheidend sein."Je früher Brustkrebs erkannt und behandelt wird, desto grösser sind die Heilungschancen.", sagt Christina Christen, Präsidentin von EUROPA DONNA Schweiz. "Zur Senkung des Brustkrebsrisikos kann jede/r von uns aktiv beitragen. Sich über Brustkrebs zu informieren, ist der erste Schritt. Ein gesunder Lebensstil, die Wahrnehmung der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen und die regelmässige Tastuntersuchung der Brust tragen zur Prävention und Früherkennung bei. Brustkrebsfrüherkennung kann entscheidend sein!", ergänzt Christina Christen.Daten und Standorte des Pink Cube29.9./30.9. Liestal5.10./6.10. Chur20.10./21.10. Baden27.10./28.10. ZürichPink Cube in LiestalWo: Rathausstrasse 37, LiestalWann: Freitag, 29. September von 14-18 Uhr & Samstag, 30. September von 9-13 UhrVor Ort: Dr. med. Sonja Ebner mit dem Team des Brustzentrum Baselland sowie Mitglieder der Brustkrebs-Patientenorganisation EUROPA DONNA SchweizPink Cube in ChurWo: Alexanderplatz, ChurWann: Donnerstag, 5. Oktober von 13-19 Uhr & Freitag, 6. Oktober von 13-19 UhrVor Ort: Dr. med. Martina Maranta und Dr. med. (I) Christina Prevost mit den Gynäkologie-Teams des Universitätsspital Zürich und des Kantonsspital Graubünden sowie Mitglieder der Brustkrebs-Patientenorganisation EUROPA DONNA SchweizPink Cube in BadenWo: Bahnhofplatz, 5400 BadenWann: Freitag, 20. Oktober von 13-19 Uhr & Samstag, 21. Oktober von 10-16 UhrVor Ort: PD Dr. Nik Hauser mit dem Team des Frauenarztzentrums Aargau sowie Mitglieder der Brustkrebs-Patientenorganisation EUROPA DONNA SchweizPink Cube in ZürichWo: Bahnhof Zürich StadelhofenWann: Freitag, 27. Oktober von 13-19 Uhr & Samstag, 28. Oktober von 9-16 UhrVor Ort: Dr. med. (BG) Alina Staikov & Dr. med. (I) Alessandra Moscaroli mit dem gynpoint-Team sowie Mitglieder der Brustkrebs-Patientenorganisation EUROPA DONNA SchweizEinladung für MedienschaffendeSie sind herzlich eingeladen, den Pink Cube in Liestal, Chur, Baden und Zürich zu besuchen. Gerne stellen wir für Ihre Berichterstattung Interviewtexte und Bildmaterial von Frauen mit der Diagnose Brustkrebs zur Verfügung. Auf Wunsch vermitteln wir den persönlichen Kontakt zu Christina Christen, Präsidentin EUROPA DONNA Schweiz. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei der Verantwortlichen für Medienarbeit, Susanne Thost, Credo GmbH PR & Communications unter sthost@credo-pr.ch, Tel. +41 79 356 23 84 an.Über EUROPA DONNA SchweizEUROPA DONNA Schweiz ist eine Organisation von Frauen mit Brustkrebs, Ärztinnen, Politikerinnen und weiteren engagierten Persönlichkeiten. In der Schweiz wird jede achte Frau im Verlauf ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Doch Brustkrebs ist kein reines Frauenproblem. Er wirkt sich auf das gesamte Gesundheitswesen und auf das Erwerbs- und Privatleben aus. EUROPA DONNA Schweiz organisiert und unterstützt verschiedene Aktivitäten und setzt sich mittels Vernetzung und politischer Überzeugungsarbeit dafür ein, dass alle Frauen in der Schweiz Zugang zu optimaler Früherkennung, Behandlung und Nachsorge bei Brustkrebs erhalten. Mit sichtbaren Aktionen, wie zum Beispiel den 19.500 BHs auf dem Bundesplatz hat EUROPA DONNA Schweiz bereits 2008 die Einführung eines schweizweiten Mammografie-Screening-Programms gefordert. EUROPA DONNA Schweiz ist Teil der European Breast Cancer Coalition, der 47 Mitgliedstaaten angehören und die einzige Patientenorganisation für Frauen mit Brustkrebs in der Schweiz, die sich auch für politische Interessen einsetzt.Weitere Informationen: www.europadonna.ch / www.simplythebreast.ch https://www.facebook.com/europadonnaschweiz/Weitere Informationen- Aufklärungsaktion im Pink Cube www.pinkcube-testyourbreast.ch- Brustkrebs und TNBC - Fakten in der Schweiz www.msd-gesundheit.ch/de/brustkrebs- EUROPA DONNA Schweiz: https://www.europadonna.ch/ I www.simplythebreast.ch- MSD Merck Sharp & Dohme www.msd.ch- GILEAD www.gileadswitzerland.ch/- AstraZeneca www.astrazeneca.ch/de/Referenzen1. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/39-All-cancers-fact-sheet.pdf, eingesehen 4.9.20232. https://ots.ch/wN8lmT, eingesehen 4.9.20233. https://www.krebsliga.ch/ueber-krebs/krebsarten/brustkrebs, eingesehen 4.9.20234. https://ots.ch/c7RPNI, eingesehen 4.9.2023Über MSD Merck Sharp & Dohme in der SchweizIn der Schweiz beschäftigt MSD Merck, Sharp & Dohme an fünf Standorten im Kanton Luzern und Zürich rund 1'000 Mitarbeitende. An unserem Standort in Zürich, im "The Circle", betreiben wir den neu eröffneten globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Unsere Haupttherapiebereiche sind Onkologie, Infektionskrankheiten, Immunologie und Diabetes. Ausserdem verfügen wir über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Erkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. MSD verfügt über eines der grössten klinischen Forschungsprogramme und die Schweiz beteiligt sich mit jährlich mehr als 30 klinischen Studien. An unserem Standort in Schachen stellen wir Medikamente für weltweite klinische Studien her und betreiben ein forensisches Labor. MSD nimmt auch die lokale Verantwortung für die Gemeinschaft wahr und engagiert sich u.a. seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der Allianz Gesundheitskompetenz. Im Jahr 2023 erhielt MSD zum elften Mal in Folge die Auszeichnung "Top Employer Switzerland".Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte auf msd.ch, msd-animal-health.ch und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/msd_switzerland), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msdswitzerland/?viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/msdswitzerland) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC36waRV5-_Fsb5kkUB-mP3A).Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. CH-NON-02363, 09/2023Pressekontakt:Susanne ThostCredo GmbH PR & CommunicationsMedienverantwortliche "Brustkrebs-Aufklärungsaktion im Pink Cube"sthost@credo-pr.ch | Tel. +41 79 356 23 84Original-Content von: MSD Merck Sharp & Dohme AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053016/100911205