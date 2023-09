FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vestas nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 200 dänischen Kronen belassen. Die Aktie des Windturbinenherstellers sei im Sog der verschlechterten Branchenstimmung gegenüber dem Jahreshoch um knapp ein Drittel eingebrochen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit ergebe sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Denn Vestas sei nur begrenzt von den Problemen der Konkurrenten Siemens Gamesa und Orsted betroffen, welche jüngst die Schlagzeilen bestimmt hätten, und stehe bei den Aufträgen und Margen vor einem Wendepunkt./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 07:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921

