Capcom zielt darauf ab, den globalen Markenwert zu maximieren, indem die Anziehungskraft der Monster Hunter-Serie mit der standortbasierten Technologie von Niantic kombiniert wird

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Monster Hunter Now, ein neues Handyspiel (für iOS/Android) in der Monster Hunter-Serie, am 14. September 2023 weltweit auf dem Markt eingeführt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230913177342/de/

Monster Hunter Now keyart (Graphic: Business Wire)

Monster Hunter Now ist ein neues Mobile Game in der Monster Hunter-Serie, das Spielern eine zugängliche Jagderfahrung als Teil des täglichen Lebens bietet. Entwickelt und vertrieben wird das Spiel von Niantic, einem Unternehmen, das sich durch Kompetenz in bahnbrechenden Bereichen wie standortbasierte Technologie und augmentierte Realität auszeichnet. Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Jägern und begeben sich auf ein Abenteuer, bei dem sie lebensechte Monster jagen, die in der realen Welt erscheinen.

Das neue Spiel kombiniert die Anziehungskraft der Monster Hunter-Serie mit der Entwicklungstechnologie von Niantic. Die Funktionen erlauben es Spielern, sich mit anderen für Jagden zu verbünden oder Monster zu jagen, die sie getroffen haben, während die App geschlossen war, um sie später in ihrer freien Zeit zu verfolgen. Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. So übertreffen die Bewerbungen für den geschlossenen Beta-Test bei weitem die verfügbaren Plätze und die Anzahl der vorregistrierten Spieler liegt nun bei über drei Millionen Personen. Capcom wird mit Niantic an der laufenden Entwicklung des Spiels weiter zusammenarbeiten, um den Spaß an Monster Hunter für ein noch breiteres Publikum auf der ganzen Welt bereitzustellen.

Capcom strebt weiteres Wachstum an und versucht dabei, neue Geschäftschancen zu schaffen und den Wert seiner Spielinhalte zu maximieren. Das Unternehmen wird auch weiterhin seine führenden Marken im wachsenden weltweiten Markt für mobile Spiele nutzen.

Über die Serie Monster Hunter:

Die Monster Hunter-Serie besteht aus Jagd-Actionspielen, in denen Spieler gegen riesige Monster in wunderschönen natürlichen Umgebungen antreten. Die Serie hat ein neues Genre geschaffen, in dem Spieler über ein Netzwerk mit ihren Freunden zusammenarbeiten, und ist seither zu einem globalen Phänomen herangewachsen: Die kumulierten Verkäufe der Serie bis zum 30. Juni 2023 überstiegen 94 Millionen Einheiten.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

