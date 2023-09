FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 155 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 1555 (1570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES B&M PRICE TARGET TO 645 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 161 (152) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3440 (3200) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES AB FOODS TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 2195 (1912) PENCE - JEFFERIES RAISES ANGLE PRICE TARGET TO 75 (65) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES THG PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2900 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 6000 (5440) PENCE - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 2550 (2700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 585 (565) PENCE - 'BUY'



