Berlin (ots) -Am 25. Oktober 2023 richtet die Deutsche Rentenversicherung Bund den "Human Friendly Automation Day" (HFA-Day) aus. Dabei dreht sich alles um die Arbeitswelt unter dem Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitaler Automatisierung. Rund 100 Teilnehmende aus Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft diskutieren, wie der Wandel menschenfreundlich gestaltet werden kann.Neben dem Gründer des HFA-Netzwerks Dr. Lars Schatilow von IBM Deutschland werden auch Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Dr. Fedor Ruhose, Chief Digital Officer (CDO) der Landesregierung Rheinland-Pfalz, Anna Kopp, Chief Technology Officer von Microsoft Deutschland, und Dr. Tobias Kaempf, Forschungsleiter des humAIn work lab am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung e. V. ISF München als Gäste erwartet."Der Ansatz des HFA-Netzwerkes, Automatisierung und KI wertebasiert und menschenzentriert umzusetzen, spiegelt sich in unserer Digitalstrategie und in unseren Unternehmenswerten bereits wider", sagt Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Daher freue ich mich ganz besonders, dass wir den HFA-Day 2023 in unseren Räumen ausrichten, diesem wichtigen Thema eine Bühne und dem Netzwerk eine Plattform für den Austausch geben können."Beim HFA-Day erwarten die Teilnehmenden vor Ort und online spannende Diskussionen und Vorträge sowie die Präsentation des vom HFA-Netzwerk initiierten Buches "Human Friendly Automation - Von Vordenkenden an Nachdenkende". Dazu Dr. Matthias Flügge, CDO der Deutschen Rentenversicherung Bund: "Automatisierung bietet enorme Potentiale für einen besseren Kundenservice und die Entlastung des Personals. Das bedeutet aber auch, dass sich die Aufgaben und Anforderungen für unsere Mitarbeitenden schneller als zuvor verändern. Um diesen Wandel konstruktiv und proaktiv zu gestalten, setzen wir auf Einbindung und Befähigung."Der bereits zum dritten Mal stattfindende HFA-Day geht auf eine Initiative des gleichnamigen Netzwerks zurück. Dieses hat eine Werte-Charta entwickelt, die den Menschen und die Werte Transparenz, Befähigung und Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt von KI und Automatisierung stellt. Zahlreiche Behörden und Unternehmen haben sich bereits angeschlossen. Den Unterzeichnenden geht es darum, intelligente Technologien so einzuführen, dass sie möglichst schnell und vertrauensbildend die Arbeit der Beschäftigten verbessern und einen Mehrwert für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende sowie Bürgerinnen und Bürger bieten.So können Sie dabei seinInteressierte können die Veranstaltung per Stream verfolgen und mitdiskutieren. Der HFA-Day wird live über den LinkedIn-Kanal der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie über die Website des HFA-Netzwerks gestreamt. Über beide Kanäle können Fragen aus dem virtuellen Raum in die Veranstaltung eingebracht werden. Weiteres unter https://de.humanfriendlyautomation.com/hfaday23Pressekontakt:Stefan BraatzStellvertretender PressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5602897