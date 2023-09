Der Temperaturkoeffizient der neuen, bleifreien Module liegt bei -0,24 Prozent pro Grad Celsius. Die Produktion soll im Januar 2024 in der Fertigungsanlage von REC in Singapur beginnen.Der in Singapur ansässige Hersteller REC hat neue Photovoltaik-Module für Wohngebäude entwickelt, die auf seiner Alpha-Heterojunction-Zelltechnologie basieren. Die neuen Module sind REC zufolge die leistungsstärksten Produkte für Wohngebäude, die das Unternehmen je entwickelt hat. Die Produktion soll im Januar 2024 in der Fertigungsanlage von REC in Singapur beginnen. Die REC Alpha Pure-RX-Serie ist in drei Versionen ...

