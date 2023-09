Was bei der Basketball-WM geklappt hat, passiert 2023 auch an der Börse: Deutschland schlägt die USA. Der DAX liegt seit Jahresbeginn mit 12 Prozent vorn, während der Dow Jones nur auf ein Plus von vier Prozent kommt. Und das, obwohl Deutschlands Wirtschaft derzeit keinen guten Eindruck macht. Die Rede ist schon wieder vom "kranken Mann Europas". Der IWF erwartet, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr um 0,3 Prozent zurückgehen wird, während es bei allen anderen wichtigen Industrienationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...