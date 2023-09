Neue KI-Lösung nutzt größtes Lieferketten-Datennetzwerk, um automatisierte Lieferkettenorchestrierung in großem Maßstab zu bewirken

Die führende Plattform für LieferkettentransparenzFourKites gab heute die Einführung von Fin AI, einer neuen natürlichen Sprachschnittstelle bekannt, die Kunden unterstützt, verborgene Erkenntnisse an die Oberfläche zu bringen, das Optimierungspotenzial aufzudecken und zeitraubende Aufgaben zu automatisieren, wie etwa die Beurteilung der Folgen künftiger Ereignisse in einem Versandnetzwerk. Die Nutzung des größten Lieferketten-Datennetzwerks bedeutet einen wichtigen Meilenstein für Supply Chain Manager, ihre Entscheidungsfindung von reaktiver hin zu proaktiver Entscheidungsfindung zu verlagern, um somit eine automatisierte Lieferkettenorchestrierung in großem Maßstab zu erzielen.

Mit Fin AI treibt FourKites den sinnvollen Fortschritt zur Eliminierung der heutigen allgegenwärtigen Datensilos mithilfe generative KI weiter voran indem der Weg zu einer revolutionären Methode der Erkundung, Überwachung und Nutzung von Lieferkettendaten zur Entscheidungsfindung in Echtzeit geebnet wird. Die auf dem branchenweit führenden Sprachmodell basierende natürliche Sprachschnittstelle (LLM) von Fin AI bringt Erkenntnisse des umfangreichen Datennetzwerks von FourKites an die Oberfläche, um die Nutzer in die Lage zu versetzen:

die Auswirkungen störender Ereignisse auf ihre Lieferkette beurteilen zu können , sodass sie betroffene Sendungen eingrenzen und Maßnahmen ergreifen können.

, sodass sie betroffene Sendungen eingrenzen und Maßnahmen ergreifen können. rasche Diagnosen durchführen zu können, weshalb eine Sendung nicht rückverfolgt werden kann und dies nicht online gestellt wird, um die Transparenz in ihrem gesamten Netzwerk zu erhöhen

und dies nicht online gestellt wird, um die Transparenz in ihrem gesamten Netzwerk zu erhöhen eine Produktanleitung für die gesamte Produktsuite von FourKites zu erhalten und die relevantesten Erkenntnisse im Rahmen lediglich weniger Sätze gewinnen zu können.

"FourKites ist äußerst stolz, nun auf dem neuesten Stand von Lieferkettendaten und KI aufbauen zu können", so Mathew Elenjickal, Begründer von FourKites und CEO. "Mit Fin AI vermitteln wir unseren Kunden eine größere Tiefe und Breite im Hinblick auf praktisch umsetzbare Erkenntnisse für ihre Lieferketten und befähigen sie darüber hinaus, sich auf die Informationen und Entscheidungen zu konzentrieren, die ihr Unternehmen voranbringen werden. Im Laufe der Zeit wird die Automatisierung durch Fin AI eine direkte Erweiterung der Fähigkeiten von denjenigen bieten, die sie tatsächlich nutzen."

Durch Rückverfolgung von mehr als 3 Millionen Sendungen weltweit pro Tag verfügt FourKites über die größte Sammlung von Lieferkettendaten, die mehr als 6.000 Datenpunkte pro Lieferung, über 18 Millionen voraussichtliche Ankunftszeitpunkte (ETAs) pro Tag und mehr als 62 Milliarden rückverfolgte Meilen pro Jahr umfasst. Im Laufe der Zeit wird Fin AI die Kunden darüber hinaus unterstützen, Chancen für Optimierungen in den Bereichen Arbeit, Transport, Lagerbestand und darüber hinaus aufzudecken sowie zur Automatisierung zeitraubender Arbeitsabläufe.

"Den größten Vorteil, den wir den Logistikprofis bereits bieten können, besteht darin, sie in die Lage zu versetzen, zeitraubende Arbeitsabläufe zu eliminieren und wichtige Daten zu nutzen, um klügere und schnellere Entscheidungen treffen zu können", so Brett Frankenberg, Senior Vice President, Technology, Process, Systems, Coca-Cola Consolidated. "Durch Einführung von Fin AI vermittelt FourKites den Nutzern nun die gesamte Datenbreite und bietet ihnen somit die Gelegenheit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und proaktive Veränderungen in ihrer Lieferkette voranzutreiben."

Über FourKites

Die führende Plattform für Lieferkettentransparenz Fourkites erweitert die Transparenz über den Transport hinaus auf Höfe, Lagerhäuser, Geschäfte und darüber hinaus. FourKites verfolgt täglich mehr als 3 Millionen Sendungen auf der Straße, Schiene, im Seeverkehr, in der Luft, als Paket und auf der letzten Meile und erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fourkites.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230912859046/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Scott Johnston

European PR für FourKites

Tel.: +31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com