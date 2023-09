Unterföhring (ots) -14. September 2023. Er ist einzigartig. Schauspieler, Regisseur, Autor und Produzent Michael Bully Herbig hat mit seinen Werken Film- und Fernsehgeschichte geschrieben und erhält den Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr. SAT.1 feiert den Ausnahmekünstler am Sonntag, 1. Oktober 2023, mit einem "Bully-Tag" und zeigt vier seiner größten Hits: Von "Lissi und der wilde Kaiser" (12:00 Uhr) über die "Bullyparade" (14:00 Uhr) bis hin zu "Traumschiff Surprise" (16:00 Uhr) und "Der Schuh des Manitu" (18:00 Uhr) ist für jeden Bully-Fan etwas dabei.SAT.1 zeigt die größten Hits von Michael Bully Herbig am Sonntag, 1. Oktober 2023.Der große "Bully-Tag" am 1. Oktober 2023 im Überblick:12:20 Uhr - "Lissy und der wilde Kaiser"14:10 Uhr - "Bullyparade - Der Film"16:10 Uhr - "(T)raumschiff Surprise - Periode 1"18:00 Uhr - "Der Schuh des Manitu - Extra Large"Pressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 89 95071168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingJessica Frekoemail: jessica.freko@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5602976