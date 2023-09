DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2023-08 - Nettoinventarwert 2023-08 mit Anmerkungen zum Markt- und Depotverlauf 2023-08

Oldenburg (pta/14.09.2023/11:52) - 14. September 2023 - nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. August 2023 auf 1,49 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat unverändert (+ 0,00 Euro je Aktie).

Der Dax verlor im August -499,75 Punkte. Seine Handelsspanne betrug 962,01 Punkte. Sicherlich könnte man die Pendelbewegungen innerhalb des Gesamtmonats auf das Sommerloch schieben, doch das würde die weitschweifigen Diskussionen ignorieren. Es wird aktuell am Markt wie auch bei den Notenbanken sehr intensiv das Ende des Zinserhöhungszyklus verhandelt. Bisher leider ohne ein klares Ergebnis.

Ein Aussetzen weiterer Zinserhöhungen bedeutet in diesem Sinne nicht, dass es in 1-3 Monaten dann keine weiteren Zinserhöhungen gibt oder gar, dass die Notenbanken künftig die Zinsen wieder senken. Letzteres schiebt sich auf der Zeitschiene immer weiter nach hinten. Entsprechend unentschlossen gibt man sich am Markt, wohl in der Vorahnung, dass es sich mehr um eine längere Entscheidungsphase als um eine explizite Entscheidung handeln wird.

Die deutsche Kerninflationsrate lag im August bei 5,5% und weist ebenfalls in diese Richtung. Dem stehen zunehmend negativere Konjunkturerwartungsdaten und diverse Ängste um die wirtschaftliche Stärke Chinas entgegen. Würden die Notenbanken mit den Zinserhöhungen jetzt nicht aufhören, würde die Konjunktur zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Da das Abwürgen der Konjunktur für die Notenbanken das Mittel der Wahl zum Eindämmen der Inflation ist, betrachten wir eine schwache konjunkturelle Lage aktuell noch nicht als starkes Argument gegen weitere Zinserhöhungen.

Für unser Depot bestätigten sich im abgelaufenen Monat die in der letzten Meldung geäußerten Erwartungen. Der umzupositionierende Bestand des Depots unterlag merklichen Schwankungen. Mit neu eingegangenen Positionen konnte ein positiver Gesamtbeitrag für das Depot erzielt werden. Dabei wurde in der aktuell unklaren Marktlage sichtbar, dass diesem Vorgehen Grenzen gesetzt sind, da das Basisvolumen (siehe Erläuterung in der NAV-Meldung zum Monat Juli ( https: //www.tav.ag/pdf/TAV230811_NAV2023-07.pdf )) unsere strategischen Möglichkeiten beschränkt. Es ist in unserem vorrangigen Interesse diesen Fakt positiv aufzulösen.

Die aktuell uneindeutige Marktlage kommt uns daher nicht ungelegen. Vorhandene Kapazitäten können in den nächsten Monaten so potenziell in die Schaffung einer höheren Basisliquidität fließen. Zeitgleich werden wir die anschließend vorzunehmende Neuausrichtung der Investitionen der Gesellschaft vorbereiten.

In der Zukunft werden wir uns anlassbezogen wieder öfter zum Markt und unserem Vorgehen äußern. Das Ziel ist ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und den zugrunde liegenden Gedanken unseres Handelns zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch daraufhin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

