Berlin (ots) -In der Personalberatungsbranche gewinnen digitale Technologien immer mehr an Bedeutung - eine effiziente und automatisierte Vermittlung von Kandidaten ist heute schließlich entscheidend. Dirk Bachmann, Geschäftsführer der Find Your Expert - Medical Recruiting, setzt genau hier an: Mit einem spezialisierten CRM-ATS-System ermöglicht sein Unternehmen eine zügige, präzise Kandidatenzuordnung und bietet zudem vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten wie Videocalls und Online-Portale. Welche Annehmlichkeiten mögliche Bewerber außerdem erwarten können und wie sich der Arbeitsalltag als Personalberater gestaltet, erfahren Sie hier.Berufliche Zufriedenheit, Weiterentwicklung und Sicherheit: Sie gehören zu den verbreitetsten Wünschen des durchschnittlichen Personalberaters, werden aber nur noch selten erfüllt - stattdessen prägen unflexible Unternehmensstrukturen und begrenzte Aufstiegschancen den Alltag in vielen Firmen. Vor allem aber fehlt es in der Personalberatung viel zu oft an modernen, automatisierten Prozessen: Schwerfällige Abläufe, Verzögerungen und vermeidbare Überstunden sind die Folge. "Umso wichtiger ist es, bei der Wahl des Arbeitgebers auch einen Blick unter den Teppich zu werfen - schließlich hängt davon nicht nur die berufliche Zukunft, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden ab. Wir nehmen unsere Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber daher äußerst ernst und nutzen beispielsweise digitale Technologien, um den Arbeitsalltag unserer Personalberater so angenehm und effizient wie möglich zu gestalten", erläutert Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING.Demnach nutzt der Recruiting-Experte sein Know-how aus der Management-Erfahrung in der Hausgeräteindustrie, um digitale Lösungen in den Rekrutierungsprozess zu integrieren. Dieser digitale Ansatz bietet ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten als herkömmliche Stellenanzeigen und zielt darauf ab, ein passgenaues Matching zwischen medizinischen Fachkräften und Einrichtungen zu ermöglichen. Damit positioniert sich die Agentur als innovativer Partner für alle, die nicht nur irgendeine Stelle suchen, sondern eine Position, die wirklich zu ihren Fähigkeiten und Ambitionen passt. "Unser Team hat damit eine sehr sinnstiftende Tätigkeit - wir verfolgen eine Mission und sind aktuell auf der Suche, nach weiteren Kollegen, die unser Team erweitern", verrät Dirk Bachmann.Das Kerngeschäft: Personal und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen zusammenbringenFIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche zu bekämpfen. Ziel ist es dabei nicht nur, Stellen vorübergehend zu besetzen, sondern möglichst gute Übereinstimmungen zwischen den Arbeits- und den Mitarbeitersuchenden zu finden. Dafür legen Dirk Bachmann und sein Team zu jedem Bewerber und jedem Arbeitgeber ein Exposé an. Dieses enthält die harten Fakten: notwendige Abschlüsse, Arbeitszeiten oder das Gehalt, aber auch Wünsche wie zum Beispiel Fortbildungen oder zusätzliche Kenntnisse.Verwaltet werden diese Exposés unterdessen ausschließlich digital. Sobald ein Bewerber die Anforderungen einer freien Stelle erfüllt, ergibt sich ein Match - ähnlich wie bei einer Dating-App. Per Knopfdruck wird der Kandidat anschließend über den Arbeitsplatz informiert und kann sich überlegen, ob er sich dort bewerben möchte. "Auf diese Weise stellen wir außerdem sicher, dass unsere Personalberater alle relevanten Informationen bequem auf einen Blick finden", betont Dirk Bachmann.Weitere Aufgaben: Personalrecruiting und -betreuungDoch bevor passende Kombinationen gefunden werden, müssen zunächst einmal genug Bewerber in der Datenbank vorhanden sein. Aus diesem Grund kümmert sich FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING auch um die Personalakquise. Dafür setzt Dirk Bachmann längst nicht mehr auf klassische Stellenanzeigen - stattdessen nutzt er alle Möglichkeiten des Internets. Von Annoncen in Online-Jobbörsen wie Xing oder LinkedIn über die Nutzung von gängigen Online-Recruiting-Portalen bis hin zur Schaltung von bezahlten Anzeigen in den sozialen Medien reizt der Experte die modernen Maßnahmen zur Personalgewinnung aus.Dazu zählt für ihn auch die Nutzung von künstlicher Intelligenz. So arbeitet das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING bereits mit ChatGPT und nutzt dieses auf smarte Weise für das Recruiting.Für die persönliche Betreuung sowohl der Bewerber als auch der Kliniken bietet das Team von FYE ebenfalls zahlreiche digitale Möglichkeiten an, beispielsweise Videocalls oder Kontakt per WhatsApp. Doch auch klassische Telefongespräche werden auf Wunsch gerne durchgeführt. "All das trägt maßgeblich zur Vereinfachung unseres Arbeitsalltags bei: Unsere Personalberater können ihre täglichen Aufgaben dadurch weitaus entspannter erledigen - und sind dabei noch deutlich effizienter als ohne digitale Hilfsmittel", erläutert Dirk Bachmann.Zukunftsvisionen: Noch mehr Automatismen in der PersonalvermittlungFür die Zukunft möchte Dirk Bachmann die Prozesse, die Fachkräfte und Einrichtungen zusammenbringen, noch weiter automatisieren. Das betrifft vor allem das Erstellen von Anzeigen oder Exposés. Damit sich das Team von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING auch vollumfänglich auf diese Aufgabe konzentrieren kann, sind die betriebswirtschaftlichen Abläufe des Unternehmens bereits jetzt weitestgehend digitalisiert. "Nicht nur unterstützen uns automatisierte Prozesse enorm in unserer täglichen Arbeit - zusätzlich können unsere Personalberater dank unserer digitalen Arbeitsweise proaktiv und entspannt in die Zukunft blicken", fasst Dirk Bachmann zusammen.