Der aktivistische Investor Petrus Advisers hat heute seine im Juni geäußerte Kritik am Bawag-Management erneuert und verschärft (dazu wurde ein Online-Briefing abgehalten und es gibt eine Präsentation auf der Petrus-Website). Die Bank habe sich mit der Petrus Kritik nicht auseinandergesetzt und der Aufsichtsrat der Bank würde untätig sein und schweigen, kritisiert Petrus-Manager Klaus Umek. "Der Sommer hat unsere Skepsis gegenüber der Bawag weiter vertieft", so Umek. Beanstandet werden seitens Petrus mitunter die Kredite an Mitarbeiter und Manager zu Niedrigst-Zinsen, die physische Abwesenheit des Managements, die Compliance Kultur, das Risikoprofil, der Ländermix uvm. Bei der Bawag ist die neue Kritik von Petrus bekannt. "Bitte um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...