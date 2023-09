DJ Bovenschulte: Auch kreditfinanzierte Investitionen für Häfen nötig

BERLIN (Dow Jones)--Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) spricht sich dafür aus, zur Unterstützung der nationalen maritimen Wirtschaft auch Schulden aufzunehmen. Investitionen in die Hafeninfrastruktur seien "notwendig, um Zukunftsaufgaben zu sichern", sodass man sich die Frage stellen müsse, "ob dafür nicht auch kreditfinanzierte Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds in Betracht kommen", sagte Bovenschulte dem Nachrichtensender Phoenix. Laut Bovenschulte spielen die Häfen bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft eine zentrale Rolle.

So seien sie für den Ausbau der Offshore-Windenergie unverzichtbar. "Die Häfen spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn wir die Energiewende schaffen wollen." Es brauche eine leistungsfähige Hafeninfrastruktur, "wenn wir viele Windräder in die Nordsee bringen wollen", deshalb dürfe die Planung von Häfen nicht Jahre in Anspruch nehmen. Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden; dafür müsse der Bund gesetzliche Regelungen anpassen, forderte der Bremer Bürgermeister. Es bedürfe einer "gemeinsamen Kraftanstrengung" von Bund und Ländern, um die Stellung der maritimen Wirtschaft sichern und ausbauen zu können.

In Bremen findet noch bis Freitag die Nationale Maritime Konferenz statt, laut Bundeswirtschaftsministerium die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft. Erwartet wurden rund 800 Teilnehmer, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Motto der Veranstaltung ist "Standort stärken. Klima schützen. Zukunft gestalten".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2023 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.