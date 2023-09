3M Aktie rutscht nach "Wachstumswarnung" 6% ab

Werbung







Die Aktie des US-Konzerns mit Fokus auf Materialwissenschaften musste im US-Handel am Mittwoch herbe Verluste verzeichnen.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilte äußerte sich der CFO des Konzerns Monish Patolawala pessimistisch in Bezug auf die Jahresaussicht. Als Gründe für die trübe Aussicht wurden unter anderem die verlangsamten Entwicklungen in China und Wechselkursrisiken genannt.



Erst im Juli erhöhte 3M die Prognosen für das Gesamtjahr und übertraf die Analystenschätzungen für das zweite Quartal durch stark angezogene Preise, die die Materialpreise und Personalkosten überkompensierten.



Noch im letzten Monat erreichte 3M einen Vergleich mit dem US-Militär in Höhe von 5,5 Mrd. EUR. Wenngleich es sich um eine sehr hohe Zahlung handelte, waren die erwarteten Kosten des dahinterstehenden Rechtsstreits um defekte Ohrstöpsel um einiges höher. Die damaligen positiven Reaktionen der Aktie sind mit den Kursverlusten des gestrigen Tages allerdings wieder kompensiert und die Aktie notiert weiter leicht über der 100 USD-Marke und fiel damit weit unter die 200-Tages-Linie von rund 108 USD.







