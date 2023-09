Zürich / Bern (ots) -Mit der gemeinsamen Vision, Wissen zur Alterspolitik in den Kantonen zugänglich zu machen und zu erweitern, lancieren GERONTOLOGIE CH, Pro Senectute Schweiz und CURAVIVA, heute die Plattform www.forum-alterspolitik.ch.Das Forum Alterspolitik ist mehr als nur eine Wissensplattform. Die gemeinsame Initiative von GERONTOLOGIE CH, Pro Senectute Schweiz und CURAVIVA, Branchenverband von ARTISET, zielt darauf ab, einen Anstoss für die Weiterentwicklung der Alterspolitik in allen Landesteilen zu geben und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, wo Akteurinnen und Akteure der Altersarbeit sich schnell einen Überblick verschaffen können und sich inspirieren lassen können.Auf www.forum-alterspolitik.ch können sich Expertinnen und Experten wie auch Laien über den Stand und aktuelle Trends informieren, um mit gemeinsamen Anstrengungen die Alterspolitik in der Schweiz weiterzuentwickeln. Die Plattform schliesst damit eine wichtige Lücke indem mit Funktionen wie Steckbrief der Kantone, Indikatoren und Vertiefungsthemen den Nutzenden eine breite Palette von Möglichkeiten zur Verfügung gestellt wird, um ihr Wissen zu erweitern und sich Inputs für ihren Kanton zu holen."Mit dieser Plattform schaffen wir umfassende Transparenz zu den kantonalen Kontexten, welche den Handlungsspielraum für Dienstleistungen für Menschen im Alter beeinflussen", so Anna Jörger, Geschäftsführerin a.i. von CURAVIVA. "Wir sind überzeugt, dass das Forum Alterspolitik eine wertvolle Ressource für Weiterentwicklungen in der Alterspolitik sein wird," bestätigt Alexander Widmer, Mitglied der Geschäftsleitung von Pro Senectute Schweiz. "Unser Forum steht erst am Anfang, und die Plattform wird sich weiterentwickeln, indem immer mehr Wissen zusammengetragen wird und durch den Austausch der Organisationen neue und gemeinsame Ideen entstehen", ergänzt Simon Stocker, Leiter Fachstelle Alterspolitik von GERONTOLOGIE CH.Das Forum Alterspolitik ist ab sofort unter www.forum-alterspolitik.ch erreichbar.GERONTOLOGIE CH ist der nationale Fachverband für Berufsleute im Altersbereich. Damit Forschung, Praxis und Lehre vereint werden. Damit sich Fachpersonen informieren und vernetzen können. Und damit interdisziplinär immer wieder neue Ideen für ein gutes Altern entstehen. www.gerontologie.chPro Senectute ist die grösste und bedeutendste Fach- und Dienstleistungsorganisation für ältere Menschen und deren Angehörige in der Schweiz. Wir beraten Seniorinnen und Senioren kostenlos in über 130 Beratungsstellen. Mit vielfältigen Dienstleistungen und spezifischen Angeboten unterstützen 1800 Mitarbeitende und 19 300 Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Belangen rund um das Alter. www.prosenectute.chCURAVIVA, der Branchenverband der Dienstleister für Menschen im Alter, engagiert sich als Teil der Föderation ARTISET für 1700 Mitgliederorganisationen und die von ihnen betreuten Menschen. Im Zentrum steht der Einsatz für Würde und Lebensqualität im Alter und für eine bedürfnisgerechte, fachlich hochstehende Begleitung, Pflege und Betreuung. Die Mitglieder werden mit aktiver Interessenvertretung, attraktiven Dienstleistungen, aktuellem Fachwissen und massgeschneiderten Bildungsangeboten unterstützt. www.curaviva.chARTISET ist die Föderation der Dienstleister für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Gemeinsam mit ihren Branchenverbänden CURAVIVA, INSOS und YOUVITA engagiert sich die Föderation für die Dienstleister, die über 175 000 Menschen im Alter, Menschen mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche betreuen, pflegen und begleiten. Mit aktiver Interessenvertretung, aktuellem Fachwissen, attraktiven Dienstleistungen sowie massgeschneiderten Aus- und Weiterbildungsangeboten werden insgesamt 3100 Mitglieder mit ihren Mitarbeitenden bei der Erfüllung ihrer Aufgabe unterstützt. www.artiset.chPressekontakt:GERONTOLOGIE CHSimon Stocker, Leiter Fachstelle Alterspolitik, +41 79 625 76 21, simon.stocker@gerontologie.chPro SenectuteAlexander Widmer, Leiter Innovation & Politik, +41 44 283 89 67, innopol@prosenecute.chCURAVIVA, Branchenverband von ARTISETPatricia Jungo, Koordinatorin Innovation & Wissenstransfer, +41 31 385 33 48, media@artiset.chOriginal-Content von: Pro Senectute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002565/100911213