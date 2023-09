Heute bringt die japanische Softbank den Chipdesigner Arm in New York an die Börse. Mit einer Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar wird es der bisher größte Börsengang des Jahres. Was Anleger sich davon versprechen dürfen, verrät Benjamin Heimlich von DER AKTIONÄR. Als Experte für IPOs ordnet er alle relevanten Informationen zu dem Event am Donnerstag ein. Inwiefern sich Arm als Chipkonzern abhebt, ob der Börsengang der richtige Schritt ist und was Anleger von der Arm-Aktie erwarten können, erfahren Sie im Interview.