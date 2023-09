Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4753/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/39 geht es um meine Einschätzung Telekom / ETS am 22.9. und danach , Bawag vs. Umek bekommt köstliche Facetten, klar ärgert sich Klaus Umek, dass die Bawag nicht reagiert (ich habe auch einen Fall, dass ein in Wien börsennotiertes Unternehmen eine offene Rechnung zwar bestätigt, aber bzgl. Zahlung einfach nicht reagiert), das mit long und short von Petrus bei der Bawag ist schon sehr speziell. Weiters: Content zu Strabag, Immofinanz, Research zu MM, Wolftank, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...