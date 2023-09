BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang hat CDU-Chef Friedrich Merz mit Blick auf den Umgang mit der AfD vor einer Positionsverschiebung gewarnt. Lang sagte am Donnerstag in Berlin, mit der AfD dürfe es keine Zusammenarbeit geben. Sie erwarte, dass Merz in seinen eigenen Reihen Klarheit schaffe. In einer Demokratie brauche es eine stabile konservative Kraft, für die klar sei, dass es keine Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien gebe.

Hintergrund ist, dass die oppositionelle CDU-Fraktion im Landesparlament in Thüringen die Grunderwerbsteuer senken will. Sie kann das, wenn neben der FDP auch die in Thüringen vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestufte AfD zustimmt. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht von einem "einzigartigen Vorgang" und einem "Pakt mit dem Teufel". Die Abstimmung könnte an diesem Donnerstag erfolgen./hoe/DP/ngu