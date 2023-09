Unterföhring (ots) -- Sky Original Dokumentarfilm über den wohl schillerndsten und streitbarsten Trainer der Bundesligageschichte- Zu Wort kommen u.a. Matthias Sammer, Rudi Völler und Reiner Calmund sowie die Familie von Christoph Daum- Erste persönliche Begegnung zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß seit Jahren im Rahmen der Dreharbeiten des Films- Anlässlich des 70. Geburtstags von Christoph Daum im Oktober- Trailer hier (https://youtu.be/yX_pH1Q2hs8) auf Youtube ansehen- Key Visual und Bilder zum Download hier (https://app.shift.io/review/65003fdd5152af08bfbdb942)- Eine Produktion von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland- Produktion und Regie: Marc Schlömer- Ab 27. Oktober exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOWUnterföhring, 14. September 2023 - Am 27. Oktober startet anlässlich des 70. Geburtstags von Christoph Daum der Sky Original Dokumentarfilm "Daum - Triumphe & Skandale" (https://www.sky.de/film/daum-triumphe-und-skandale) exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW. Darin gibt Christoph Daum exklusive Einblicke in seine Karriere und sein Privatleben. Zu Wort kommen dabei nicht nur Wegbegleiter wie Matthias Sammer, Rudi Völler und Reiner Calmund. Im Rahmen der Dreharbeiten für den Film kam es auch erstmals seit Jahren wieder zu einer persönlichen Begegnung zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß. Ab sofort stehen der Trailer und das Key Visual zu "Daum - Triumphe & Skandale", einer Produktion von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland, bereit.Über "Daum - Triumphe & Skandale":Christoph Daum ist der wohl schillerndste und streitbarste Trainer der Bundesligageschichte. Als früherer Jugendcoach und Nobody begann er Mitte der 1980er Jahre seine Profikarriere beim 1.FC Köln und wurde schnell zum Bayern-Jäger Nr. 1. Er prägte legendäre Meisterschaftsfinale wie 1992 mit dem VfB Stuttgart oder 2000 das Drama um die verspielte Meisterschaft von Bayer Leverkusen in Unterhaching. Als "Lautsprecher der Liga", wie er genannt wurde, provozierte er mit aufsehenerregenden TV-Auftritten und befand sich stets im Dauerstreit mit Uli Hoeneß. Seine Spieler ließ der ungewöhnliche Trainer etwa auch über Glasscherben laufenAuf dem Höhepunkt seiner Karriere - kurz vor der Erfüllung seines Traums, Bundestrainer zu werden - stürzte er im Oktober 2000 über die Kokain-Affäre. Es war einer der größten Skandale im deutschen Fußball und zugleich - wie er selbst sagt - der größte Fehler seines Lebens, der ihn bis heute verfolgt.Doch ist Christoph Daum tatsächlich der Wahnsinnige, als der er oftmals bezeichnet wurde? Was waren die Hintergründe der Kokain-Affäre? Warum ist Daum für ehemalige Weltklasse-Spieler wie Matthias Sammer der wichtigste Lehrer ihrer Laufbahn? Und wieso hat er in der Türkei, insbesondere bei seinen Ex-Klubs Besiktas und Fenerbahçe Istanbul, den Status eines Heiligen?Anlässlich seines 70. Geburtstags am 24. Oktober 2023 ist ab 27. Oktober der Sky Original Dokumentarfilm "Daum - Triumphe & Skandale" auf Sky und WOW zu sehen. Darin gibt Christoph Daum genauso informative wie unterhaltsame exklusive Einblicke in seine Karriere und sein Privatleben. Eine Biografie, die nach eigener Aussage einer Achterbahnfahrt gleicht und die seit einem Jahr von einer schweren Krebserkrankung überschattet wird. Für den Film begibt sich Christoph Daum nicht nur auf eine Reise zu seinen ehemaligen Stationen, erzählt dabei spannende Anekdoten aus seiner Karriere und verschweigt auch keine seiner Fehlentscheidungen. Er lässt die Zuschauer auch teilhaben an der bewegten Zeit seit seiner Krebsdiagnose, die geprägt ist von therapeutischen Maßnahmen, in der er seinen Alltag aber auch weiterhin mit großem Lebenswillen so aktiv gestaltet wie möglich. Zu Wort kommen in "Daum - Triumphe & Skandale" nicht nur seine Familie und prominente Wegbegleiter wie Matthias Sammer, Rudi Völler oder Reiner Calmund. Im Rahmen der Dreharbeiten für den Film kam es auch erstmals seit Jahren wieder zu einer persönlichen Begegnung zwischen Christoph Daum und Uli Hoeneß."Daum - Triumphe & Skandale" wird von Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland produziert. Produzent für Banijay Productions Germany ist Arno Schneppenheim. Executive Producer für Banijay Productions ist Marc Schlömer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella.Christoph Daum: "Die Zuschauer können sich darauf freuen, dass sie Details aus dem Fußball erfahren, die wären nie ohne diese Doku herausgekommen. Sie werden den Fußball viel, viel besser verstehen. Auch warum ich bei vielen Vereinen einen Legendenstatus genießen darf. Also spannend, interessant und ein Muss für jeden Fußball-Fan; eigentlich noch wichtiger, als die Tagesschau zu gucken."Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Christoph Daum sorgte nicht nur als international erfolgreicher Fußballtrainer, sondern auch als außergewöhnliche Figur der deutschen Zeitgeschichte immer wieder für Aufsehen. Unsere Sky Original Dokumentation blickt nun aus Anlass seines 70. Geburtstags gemeinsam mit ihm zurück auf eine wahrlich bewegte Karriere und begleitet ihn exklusiv auf Reisen zu bedeutenden Stationen seines Lebens."Arno Schneppenheim, Geschäftsführer Banijay Productions Germany: "Christoph Daum ist eine der vielschichtigsten und spannendsten Trainerpersönlichkeiten Deutschlands. Seine Geschichte muss einfach erzählt werden und sie wird ohne Netz und doppelten Boden erzählt. Material/Sichtung:Trailer hier (https://youtu.be/yX_pH1Q2hs8)Bilder hier (https://app.shift.io/review/65003fdd5152af08bfbdb942) downloadenFür eine Sichtung wenden Sie sich bitte an graf@boxfish-films.de.Facts: Sky Original Dokumentarfilm, ca. 90 Minuten, D 2023; Regie und Executive Producer für Banijay Productions Germany: Marc Schlömer; Produktion: Banijay Productions Germany im Auftrag von Sky Deutschland; Produzent: Arno Schneppenheim; Executive Producer für Sky Deutschland: Nico Gammella. 