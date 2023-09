DJ Chinas Notenbank senkt Mindestreservesatz um 25 Basispunkte

SINGAPUR (Dow Jones)--Die chinesische Zentralbank hat angekündigt, dass sie die Höhe der Einlagen, die Banken als Reserven beiseite legen müssen, weiter senken wird, um dem Finanzsystem des Landes angesichts des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums mehr Liquidität zuzuführen. Die People's Bank of China (PBoC) kündigte an, den Mindestreservesatz um 25 Basispunkte zu senken, womit der gewichtete durchschnittliche Mindestreservesatz für das gesamte Bankensystem auf 7,40 Prozent sinkt.

Die Senkung, die nicht für Banken gilt, deren Mindestreservesatz bereits bei 5,00 Prozent liegt, tritt am Freitag in Kraft. Es handelt sich um die zweite Senkung des Mindestreservesatzes in diesem Jahr nach der ersten Senkung im März, als der Mindestreservesatz ebenfalls um 25 Basispunkte reduziert wurde.

