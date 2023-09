DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:11 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.487,75 +0,4% +14,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.427,75 +0,5% +37,0% Euro-Stoxx-50 4.240,91 +0,4% +11,8% Stoxx-50 3.975,13 +0,7% +8,9% DAX 15.685,54 +0,2% +12,7% FTSE 7.615,96 +1,2% +1,0% CAC 7.247,74 +0,3% +12,0% Nikkei-225 33.168,10 +1,4% +27,1% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,68 +0,05 -2,12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,70 88,52 +1,3% +1,18 +14,5% Brent/ICE 93,05 91,88 +1,3% +1,17 +13,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,04 36,82 -2,1% -0,78 -53,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,64 1.908,33 +0,0% +0,30 +4,7% Silber (Spot) 22,65 22,88 -1,0% -0,23 -5,5% Platin (Spot) 911,03 905,00 +0,7% +6,03 -14,7% Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,7% +0,03 -0,8%

Die Ölpreise steigen nach einer Verschnaufpause am Vortag wieder. Am Markt rechne man mit einer anhaltenden Angebotslückte, heißt es. Saudi-Arabien und Russland hatten jüngst angekündigt, an ihren Förderkürzungen festzuhalten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte mit leichten Aufschlägen starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Die US-Verbraucherpreise konnten am Vortag zwar nicht in allen Punkten überzeugten, aber am Markt wird überwiegend erwartetet, dass einer Zinspause auf der in der kommenden Woche anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank nichts im Wege stehen dürfte. Viel Beachtung dürfte der Börsengang des britischen Chip-Designers Arm an der Nasdaq finden. Die Papiere werden am oberen Ende der Preisspanne zu je 51 US-Dollar ausgegeben. Arm wird damit mit rund 54,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktien von Wettbewerbern zeigen sich vorbörslich etwas fester: Nividia erhöhen sich um 1,1 Prozent, Intel um 0,3 Prozent und Qualcomm ebenfalls um 0,3 Prozent. Nikola rücken um 2,7 Prozent vor. Der Lastwagenhersteller will Ende des Monats mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Erst nach Handelsschluss werden von Adobe (+0,5%) Zahlen für das dritte Quartal erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,25% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz August PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 216.000 Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Lagerbestände Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Vor der mit Spannung erwarteten und selten so offenen Zinsentscheidung der EZB am frühen Nachmittag halten sich die Akteure an den europäischen Börsen am Donnerstagmittag bedeckt. In der EZB gibt es zwei Lager, das eine wird wegen der hohen Inflation voraussichtlich für eine Zinserhöhung plädieren, das andere ist wegen der schwachen Konjunktur dagegen. Welches Lager sich durchsetzt, ist laut Marktteilnehmern schwierig vorherzusagen. Italienische Bankaktien handeln teils schwächer, nachdem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Verwerfen der geplanten Sondersteuer auf außerordentliche Gewinne der Banken ausgeschlossen hat. Intesa Sanpaolo verlieren 1,6 und Banco BPM 0,8 Prozent. Im Blick stehen die Aktien der deutschen Mobilfunkbetreiber. Marktteilnehmer verweisen auf Pläne der Bundesnetzagentur, die auslaufenden Nutzungsrechte für die Mobilfunkfrequenzen um fünf Jahre zu verlängern und damit zunächst nicht mit einer Auktion zu versteigern. Die Analysten von Citi haben nun United Internet (+2,5%), 1&1 (+3,7%) sowie Telefonica Deutschland (+1,3%) alle auf "Buy" von "Hold" erhöht und die Kursziele angehoben. Deutsche Telekom verteuern sich um 0,2 und Vodafone um 1 Prozent. Thyssenkrupp verlieren 1,8 Prozent. Das Unternehmen plant ein Effizienzprogramm, mit dem die vor knapp zwei Jahren aufgestellten Mittelfristziele "rasch und nachhaltig" erreicht werden sollen. Schlusslicht bei den Branchenindizes ist der Autosektor (-0,9%). Im DAX liegen BMW 1,6 Prozent zurück. Hier soll Barclays das Kursziel gesenkt haben und die Aktie auf "Underweight" von zuvor "Equalweight" abgestuft haben. Um gut 0,3 Prozent nach unten geht es für Lanxess, ebenfalls nach einer Abstufung. Morgan Stanley hat sein "Overweight" auf "Equalweight" geändert.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0735 +0,1% 1,0744 1,0742 +0,3% EUR/JPY 158,15 +0,0% 158,09 158,39 +12,7% EUR/CHF 0,9589 +0,0% 0,9588 0,9584 -3,1% EUR/GBP 0,8609 +0,2% 0,8599 0,8597 -2,7% USD/JPY 147,32 -0,0% 147,14 147,44 +12,4% GBP/USD 1,2470 -0,2% 1,2494 1,2496 +3,1% USD/CNH (Offshore) 7,2840 +0,2% 7,2781 7,2701 +5,1% Bitcoin BTC/USD 26.344,99 +0,4% 26.245,12 26.221,92 +58,7%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro im Vorfeld des EZB-Zinsentscheids am Nachmittag wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1,0735 Dollar. Für den Euro scheint laut Commerzbank-Währungsexpertin Antje Praefcke heute "alles drin zu sein" angesichts der auseinandergehenden Meinungen über den Ausgang der EZB-Zinsentscheidung. Insofern mache es in erster Linie Sinn, die Seite abzusichern, die am meisten wehtue, und ansonsten abzuwarten. Die Marktteilnehmer seien uneins, man sei nahe am Ende des Zinszyklus und es gebe Argumente für und wider eine Zinserhöhung.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Trotz einiger mahnender Stimmen haben Börsianer positive Signale aus den US-Inflationsdaten für August herausgelesen. In der Folge verbuchten die Börsen der Region Aufschläge. Der Optimismus sei gestiegen, dass die US-Notenbank die erhoffte Zinserhöhungspause einlegen werde, hieß es. In Japan sorgten auch Aussagen des Regierungsvertreters Yoshitaka Shindo für Auftrieb. Er betonte die Notwendigkeit umfangreicher Wirtschaftsmaßnahmen durch die Regierung und die Nutzung aller politischen Instrumente. Elektroniktitel zählten zusammen mit Immobilienwerten zu den Favoriten mit der Hoffnung auf eine US-Zinserhöhungspause. Auch in Südkorea waren es Technologietitel, die stützten, so kletterten SK Hynix um 3,1 Prozent. In China hinkten die Börsen mit den dort herrschenden Konjunktursorgen hinterher. Unter den Automobilherstellern verloren BYD 3,2 und SAIC Motor 0,5 Prozent. Die EU hatte eine Prüfung von Importbeschränkungen bei chinesischen Autos wegen staatlicher Subventionen angekündigt. In Australien stützten positiven Arbeitsmarktdaten. Downer stiegen nach dem Erhalt eines Rüstungsauftrages um 1,4 Prozent. Nach sehr guten Geschäftszahlen kletterten Myer um 1,6 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Geldmarkt tendieren am Donnerstag wieder etwas niedriger. Die Anleger warten auf die EZB-Zinsentscheidung am Nachmittag. Der Ausgang gilt als völlig offen. Sollte die EZB die Zinsen anheben, dürften Bankenanleihen weiter outperformen, so ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BEIERSDORF

will ab 2023/24 alle Deodorantdosen im europäischen Sortiment mindestens zu 50 Prozent aus recyceltem Aluminium herstellen sowie durch Materialreduktion mit einem um 11,6 Prozent niedrigeren Gewicht. Damit will der Hamburger Konsumgüterhersteller die CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette um rund 58 Prozent senken. Dies entspreche einer Verringerung von etwa 30 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr.

DFV

Die Deutsche Familienversicherung (DFV) hat im ersten Halbjahr insgesamt höhere Beitragseinnahmen verbucht und den operativen Gewinn auch dank Einsparungen deutlich erhöht. Unter dem Strich ergab sich aber ein Gewinnrückgang. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat die Gesellschaft bekräftigt.

HAPAG-LLOYD

bekommt zum 1. Januar 2024 einen Vorstand für das neu eingerichtete Ressort Terminal und Infrastruktur. Wie die Hamburger Reederei mitteilte, soll Dheeraj Bhatia mit Wirkung ab 1. Januar den Vorstand für das neue Ressort übernehmen. Bhatia werde zudem CEO der neuen Hapag-Lloyd Terminal Holding mit Sitz in Rotterdam, in der die Infrastrukturbeteiligungen des Unternehmens gebündelt werden sollen.

NORDEX

