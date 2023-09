Wien, Österreich (ots) -27. September 2023: Rare Foto-Schätze der frühen NASA-Raumfahrt aus der Sammlung Victor Martin-Malburet bei Online-Auktion des DorotheumIn der Online-Auktion The Beauty of Space - Iconic Photographs of Early NASA Missions, die am 27. September 2023 endet, versteigert das Dorotheum rund 200 historische Fotografien der US-Raumfahrtbehörde NASA, deren Entstehungsdatum vom Beginn der bemannten Raumfahrt Anfang der 1960er Jahre bis Mitte der 1970er Jahre reicht. Zu attraktiven Rufpreisen ab 100 Euro und ohne Preislimit kann eine Auswahl der vom französischen Weltraumhistoriker und Kunstsammler Victor Martin-Malburet über 25 Jahre lang kompilierten Vintage-Prints ersteigert werden.Die farbigen wie auch schwarz-weißen Fotografien dienten ursprünglich wissenschaftlichen Zwecken und waren weitgehend unter Verschluss. Im Auktionsangebot befinden sich bedeutende visuelle Schätze der goldenen Ära der Astronautik, wie etwa das erste Weltraum-Selfie, das erste von einem Menschen angefertigte Foto des gesamten Planeten Erde, das erste von einem Menschen gefertigte Foto von der Oberfläche einer anderen Welt. Eine zwischen 15.000 und 25.000 Euro geschätzte Rarität ist das einzige Foto vom ersten Menschen auf dem Mond, von Neil Armstrong, aufgenommen vom Astronauten Buzz Aldrin bei der ersten Mondlandung der Mission APOLLO 11 im Juli 1969.Teile der Martin-Malburet-Sammlung waren bereits in renommierten Museen weltweit zu sehen, darunter das Grand Palais in Paris, das Kunsthaus in Zürich, das Museum der Moderne in Salzburg und das Louisiana Museum of Art in Dänemark.The Beauty of Space - Iconic Photographs of Early NASA Missions, Auktion 27. September 2023 Online-Katalog ansehen (https://www.dorotheum.com/de/a/99412/#8718788)Pressekontakt:Dorotheum GmbH & Co KGDoris KrumplPressesprecherinDorotheergasse 171010 WienÖSTERREICHTel. +43-1-515 60-406doris.krumpl@dorotheum.atwww.dorotheum.comOriginal-Content von: Dorotheum GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58393/5603139