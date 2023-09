DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Metzler: EZB-Rat entscheidet erst in letzter Minute

Die Analysten von Metzler nehmen an, dass die Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) selbst erst in letzter Minute wissen werden, wie die Diskussion und die Entscheidung über die Leitzinsen laufen wird. "Beide Seiten haben ausreichend zwingende Argumente, auch wenn das ausschließlich auf die Bewahrung von Preisstabilität ausgerichtet EZB-Mandat immer etwas höher gewichtet wird", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die Zinsentscheidung. Sie selbst rechnen mit unveränderten Zinsen, halten aber das "Wording" der Zentralbank aus Marktsicht für wichtiger.

Unicredit: EZB hebt Zinsen um 25 Basispunkte an

Die Analysen von Unicredit rechnen damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen wird. Dafür nennen sie drei Gründe: 1. Der Rückgang des unterliegenden Inflationsdrucks verläuft langsam, die geldpolitischen "Falken" im Rat wollen mehr Fortschritte sehen. 2. Die September-Sitzung bietet wahrscheinlich die letzte Gelegenheit für eine Zinserhöhung, weil von nun an der Rückgang der Kerninflationsraten Tempo aufnehmen dürfte. 3. Die neuen Prognosen und die Risikoabschätzung passen nicht zu unveränderten Zinsen.

Ifo-Institut: Studie sieht Gastronomie im Aufschwung trotz Krisen

Die Umsätze der Gastronomie in deutschen Großstädten haben sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung erholt. Sie lägen dort aktuell inflationsbereinigt über den Werten vor der Corona-Pandemie, so das Ergebnis einer Studie des Instituts und der Technischen Universität München für die Städte Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Dresden. "Es gibt einen Aufschwung in der Gastronomie nach der Corona-Pandemie, trotz Krieg in der Ukraine und der Inflation", sagte Ifo-Experte Simon Krause, Co-Autor der Studie.

Lindner lehnt höhere Leistungen für Asylbewerber-Kinder ab

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dauerhaft höhere Leistungen für Kinder von Asylbewerbern im Zuge der Einführung der Kindergrundsicherung abgelehnt. "SPD und Grüne wollen bei Asylbewerbern dauerhaft 20 Euro mehr pro Kind und Monat zahlen. Das unterstütze ich nicht. Die Regelsätze sind angemessen, und wir sollten gerade beim Asylbewerberleistungsgesetz keine falschen Signale senden", sagte Lindner der Rheinischen Post. Der Kabinettsbeschluss zur Kindergrundsicherung war laut den Angaben unter anderem aus diesem Grund am Mittwoch kurzfristig verschoben worden. Die politische Einigung zur Kindergrundsicherung stellte Lindner nicht infrage.

Grüne wollen CCS-Technologie eine Chance geben

Die Grünen denken laut einem Zeitungsbericht bei der CCS-Technologie um. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung geht aus dem Entwurf für das Wahlprogramm zur Europawahl 2024 hervor, dass sich die Partei für die lange hart kritisierte unterirdische Speicherung von CO2 öffnen will. Um die Klimaziele zu erreichen, müsse man zwar raus aus Kohle, Öl und Gas und rein in erneuerbare Energien und Wasserstoff. "In einigen wenigen Branchen wird es aber auch in Zukunft Emissionen geben, die schwer oder nach heutigem Stand der Technologie gar nicht zu vermeiden sind, etwa in der Zementindustrie", heißt es.

Merz: AfD-Umfragehoch hängt mit Flüchtlingszahlen zusammen

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) geht nach eigenen Worten davon aus, dass der Höhenflug der AfD mit den hohen Flüchtlingszahlen zusammenhängt. "Ja, selbstverständlich. Eine solche Partei wird stärker, wenn die Probleme nicht gelöst werden. Und die Bevölkerung hat genau diesen Eindruck. Und der Eindruck ist ja leider richtig", sagte Merz in der Sendung "Frühstart" von RTL/Ntv. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe im Bundestag einen Pakt für Deutschland in Aussicht gestellt. "Ich habe ihm das in der letzten Woche ausdrücklich in einem persönlichen Gespräch angeboten, diesen Pakt für Deutschland jetzt zu beginnen mit einer gemeinsamen Lösung der Flüchtlingskrise", erklärte Merz.

Bovenschulte: Auch kreditfinanzierte Investitionen für Häfen nötig

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) spricht sich dafür aus, zur Unterstützung der nationalen maritimen Wirtschaft auch Schulden aufzunehmen. Investitionen in die Hafeninfrastruktur seien "notwendig, um Zukunftsaufgaben zu sichern", sodass man sich die Frage stellen müsse, "ob dafür nicht auch kreditfinanzierte Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds in Betracht kommen", sagte Bovenschulte dem Nachrichtensender Phoenix. Laut Bovenschulte spielen die Häfen bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft eine zentrale Rolle.

Baerbock spricht erstmals seit 2022 mit iranischem Außenminister

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat erstmals seit eineinhalb Jahren mit ihrem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian telefoniert. Dabei hätten beide "ihre unterschiedlichen Haltungen bei einer Reihe von Themen besprochen", erklärte das Auswärtige Amt im Online-Dienst X (vormals Twitter). Insbesondere sei es dabei um "deutsche Konsularfälle" gegangen, hieß es weiter. Es war das erste Gespräch zwischen Baerbock und dem iranischen Chefdiplomaten seit der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022.

Bulgarien hebt Einfuhrverbot für ukrainisches Getreide auf

Anders als Polen hebt Bulgarien das Importverbot für ukrainisches Getreide ab Samstag auf. Sofia unterstütze eine Verlängerung der Restriktionen nicht, heißt es in einer vom Parlament mit großer Mehrheit beschlossenen Resolution. Zur Begründung wird die "Solidarität mit der Ukraine" und die nötige "weltweite Lebensmittelsicherheit" angeführt. Die Vorlage ging auf eine Initiative der pro-europäischen Regierung zurück.

China warnt vor negativen Folgen für Handel mit EU

China hat nach der Ankündigung einer Wettbewerbsuntersuchung wegen chinesischer Subventionen für Elektroautos vor negativen Folgen für den Handel mit der EU gewarnt. Der EU gehe es schlicht darum, unter dem Deckmantel des fairen Wettbewerbs "ihre eigene Industrie zu schützen", teilte das chinesische Handelsministerium in Peking mit. Das werde "negative Folgen für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und der EU" haben.

Taipeh rügt Musk wegen Äußerung über Taiwan als "integralen Teil" Chinas

Taiwan hat dem US-Tech-Milliardär Elon Musk, der die selbstverwaltete Insel als "integralen Teil" Chinas bezeichnet hatte, Schmeicheleien gegenüber der Regierung in Peking vorgeworfen. Musk "schmeichelt blindlings China und wenn (seine) Äußerungen aus kommerziellem Interesse gemacht wurden, sind solche Äußerungen es nicht wert, ernstgenommen zu werden und der Sprecher verdient keinen Respekt", sagte ein Sprecher des taiwanischen Außenministeriums. "Wir wissen nicht, ob Musks freier Wille zum Verkauf steht, aber Taiwan steht nicht zum Verkauf, das ist sicher."

Indien schränkt nach zwei Todesopfern durch Nipah-Virus öffentliches Leben ein

Nach dem Auftreten des Nipah-Virus und zwei damit verbundenen Todesfällen hat Indien in den betroffenen Regionen das öffentliche Leben eingeschränkt. Unter anderem wurden von den Behörden öffentliche Zusammenkünfte verboten sowie zahlreiche Schulen im Bundesstaat Kerala im Süden des Landes geschlossen. Neben den zwei Todesfällen seien drei weiter Menschen positiv auf das Virus getestet worden.

