Tesla will Autoteile im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar in Indien einkaufen. Löst das südasiatische Land China als Fabrik der Welt ab?

Tesla will nach Angaben der indischen Regierung in diesem Jahr Autoteile im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar aus dem südasiatischen Land beziehen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Bereits im vergangenen Jahr habe der US-Elektroautobauer Teile im Wert von einer Milliarde US-Dollar in Indien eingekauft, sagte der indische Handels- und Industrieminister Piyush Goyal am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi.

Tesla-Chef Elon Musk hatte im Juni nach einem Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in den USA erklärt, Tesla werde erhebliche Investitionen in dem Land tätigen.

Tesla und Indien hatten ihren Dialog im Mai nach einem einjährigen Stillstand wieder aufgenommen. Musk kritisierte Indiens hohe Importzölle und seine Politik in Bezug auf Elektrofahrzeuge, während Indien im Gegenzug Tesla riet, im Land keine Autos zu verkaufen, die beim politischen Rivalen China hergestellt werden.

"Dies ist eine Regierung, die allen die gleichen Chancen bietet", sagte Goyal auf die Frage, ob Indien die von Tesla geforderte Senkung der Steuern auf importierte Elektroautos in Betracht ziehen werde. "Wir werden eine Politik vorlegen, die mit allen Interessengruppen abgestimmt ist."

Die Regierung wolle in naher Zukunft mehr Investitionen und eine höhere Produktion von Elektrofahrzeugen im Land sehen, um von Skaleneffekten zu profitieren, so Goyal.



Das südasiatische Schwellenland Indien glänzt mit hohen Wachstumsraten. Erst kürzlich erklärten Analysten von Morgan Stanley, Indien stehe am Anfang eines langen Booms. Und: Im Gegensatz zu China gebe es in dem Land noch echte Investitionschancen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion