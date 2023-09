Daten zur US-Inflation hatten die Anleger am gestrigen Mittwoch recht kaltgelassen. Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es am Mittag spannend. Auch die BYD-Aktie bringt sich in Stellung und für Anleger wird ein Blick nun wieder spannend. Diese Marken stehen jetzt im Fokus.Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am frühen Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...