DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT. Katjes International platziert Unternehmensanleihe 2023/2028 erfolgreich mit aufgestocktem Volumen von 115 Mio. Euro Anleihevolumen aufgestockt auf 115 Mio. Euro aufgrund starker Nachfrage

Zinssatz mit 6,75% p.a. in der unteren Hälfte der ursprünglichen Spanne festgesetzt

Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2019/2024 geplant Emmerich, 14. September 2023 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute ihre neue Unternehmensanleihe (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) erfolgreich platziert. Die Anleihe stieß sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 110 Mio. Euro sehr deutlich überzeichnet, weshalb das finale Anleihevolumen um EUR 5 Mio. auf EUR 115 Mio. aufgestockt wurde. Der Zinssatz wurde abschließend auf 6,75% p.a. festgelegt und liegt damit im unteren Bereich der zu Beginn der Emission ausgegebenen Zinsspanne. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, der Ausgabekurs liegt bei 100 Prozent. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 112 Mio. Euro zu. Die Gesellschaft plant wie im Prospekt angekündigt die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der gesamten ausstehenden Anleihe 2019/2024 zum 12. November 2023, soweit nicht bereits im Rahmen des Umtauschs erfolgt. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000,00 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 30% bis zu einem Maximum von 50.000,00 Euro zugeteilt. Das Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde auch rege angenommen und entsprach rund 30% bezogen auf das aufgestockte Volumen. Um die langfristige Unterstützung der Gesellschaft durch die umtauschenden Investoren zu berücksichtigen, wurde dieser voll zugeteilt. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 21. September (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 15. September 2023 ermöglicht. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt. Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers begleitet. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de Für Anleger | Fragen zur neuen Anleihe und zum Umtausch

Telefon: +49 (0) 221-91 40 97-18 (Mo. - Fr. / 9 - 18 Uhr)

E-Mail: anleihe@katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL Katjes International GmbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren beiden rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften, dem bekannten Süßwarenhersteller Katjes Fassin GmbH & Co. KG und der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG sowie den jeweiligen Tochtergesellschaften und Beteiligungen dieser drei Gesellschaften die Katjes Gruppe ("Katjes Gruppe"). Mit Schwerpunkt auf sogenannte Fast Moving Consumer Goods - FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) in Europa bündelt die Emittentin ihre Beteiligungen an Unternehmen mit (aus Sicht der Katjes Gruppe) vornehmend starken und etablierten Marken. Dabei sieht sich die Emittentin als Carve-Out Investor, wie zum Beispiel bei den Akquisitionen von Galderma/Nestlé und der neusten Transaktion mit Henkel. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen und dem Geschäftsbereich Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von über 55% an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein Umtauschangebot bezüglich in dieser Mitteilung beschriebener Wertpapiere unterbreitet. Jeder vermeintliche, durch eine sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindende Person oder einen für eine solche Person auf nicht-ermessensfreier Basis handelnden Agenten oder sonstigen Zwischenhändler abgegebene Umtauschauftrag ist ungültig und wird abgelehnt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.



