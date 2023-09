Der S&P 500 bewegt sich am heutigen Donnerstag im vorbörslichen Handel um den 10er-EMA im Tageschart bei 4.480 Punkten und könnte hier ein Verlaufshoch erreichen und in der Folge wieder nach unten abprallen. Der 10er-EMA gilt als Anlaufmarke einer Erholung im Abwärtstrend. Bei einem erneuten Kursrückgang wäre die nächste Auffangmarke am 50er-EMA bei 4.450 Punkten zu sehen. Erst mit einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 50er-EMA im Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...