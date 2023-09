Erfurt (ots) -KiKA beteiligt sich mit Gesprächsbeiträgen zu KI-Chatbots und Partizipation vom 20. bis 23. September 2023 an den Digitalkonferenzen TINCON und re:publica in Hamburg auf dem Heiligengeistfeld. Die TINCON ist eine Konferenz für Jugendliche und junge Erwachsene und dreht sich um das Leitthema digitale Jugendkultur. Die re:publica präsentiert im Rahmen des Reeperbahn Festivals Diskussionen, Vorträge, Workshops, Performances und mehr unter dem Motto "CASH".TINCON, Bühne im Hangar: Q&A mit Bernd das Brot, 20. September 2023, 12:30 UhrBernd das Brot - unfreiwilliger Mitarbeiter bei KiKA - ist immer am Puls der Zeit: Aktuell entsteht für ihn ein KI-Chatbot, damit Bernd in Zukunft ausgiebiger seinem Hobby, Raufasertapeten anstarren, nachgehen kann. Auf der TINCON-Bühne in Hamburg teilt er seine Gedanken zu Work-Life Balance, Mental Health oder Social Media. Andreas Schloß, KiKA-Redakteur Fiktion, ordnet das im nachgelagerten Talk ein.re:publica, Spiegelzelt: Lightning Talk "Partizipation in Kindermedien" mit KiKA und ZEIT LEO, 22. September 2023, 10:00 UhrKinder möchten nicht nur konsumieren, sie wollen mitreden, eigene Themen setzen, Ideen verfolgen und entscheiden. Partizipation in Kindermedien ist über unterschiedliche Ansätze möglich. In dem Lightning Talk am 22. September 2023 um 10:00 Uhr stellen Inge Kutter, Chefredakteurin von ZEIT LEO, und Stefan Pfäffle, Redaktionsleiter Fiktion bei KiKA und verantwortlich für den KiKA-Kinderredaktionsrat 2023, ihre Beteiligungsangebote vor.Etwaige Programmänderungen werden unter kommunikation.kika.de aktualisiert.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5603264