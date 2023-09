Regula, ein weltweit anerkanntes Unternehmen im Bereich der Entwicklung von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification 2023* lobend erwähnt. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich der Markt für Identitätsprüfung nun stabilisiert, da Lösungen für die Identitätsprüfung in immer mehr Szenarien eingesetzt werden und eine zunehmende Anzahl von Akteuren in diesem Bereich konkurriert.

Die Identitätsprüfungsbranche hat sich in den vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt und ihren Anwendungsbereich über die traditionellen KYC-Prozesse (Know Your Customer) hinaus erweitert. Da die Identitätsprüfung zum neuen Standard wird, konkurrieren immer mehr Identitätsprüfungsanbieter um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden.

Der Markt entwickelt sich zu einem Käufermarkt, ist aber aufgrund der Vielzahl scheinbar ähnlicher Angebote teilweise auch verwirrend. Gartner stellt fest: "Für Endnutzerorganisationen ist die Auswahl eines Anbieters in einem hart umkämpften Markt eine Herausforderung. Viele neigen dazu, sich einfach für Anbieter mit Erfahrung und einer Präsenz in ihrem Land bzw. ihrer Region zu entscheiden". Bei der Auswahl einer Lösung ist es jedoch wichtiger denn je, dass man über umfassende Auswahlkriterien verfügt.

Die zwei Säulen der Identitätsprüfung: Verifizierung der Echtheit von Dokumenten und Liveness-Check

Im Zeitalter des digitalen Nomadentums ist es für einen Anbieter von Vorteil, wenn er über eine globale Abdeckung der unterstützten Ausweisdokumente verfügt. Dies ist nicht nur ein Plus in puncto Benutzerfreundlichkeit, sondern bietet auch wichtige Qualitätsmerkmale für eine effektive Betrugsprävention.

Darüber hinaus ist die Ferninteraktion in den meisten Szenarien von entscheidender Bedeutung. Eine gute Lösung sollte eine umfangreiche Palette an Methoden für die Dokumentenprüfung anbieten, von der automatischen Erkennung des Dokumententyps bis hin zur NFC-basierten Überprüfung (die zuverlässigste Methode). Im Hinblick auf letztere Kategorie sollte eine effiziente Lösung eine erneute Überprüfung der elektronischen Chips durch Verarbeitung der Ergebnisse auf einem Server bieten, um das Risiko auszuschließen, dass ein gefälschter Ausweis akzeptiert wird.

Was die Bindung des Ausweisdokuments an die tatsächliche Person angeht, so reicht es möglicherweise nicht mehr aus, die Nutzer/innen dazu aufzufordern, sich selbst zu fotografieren (passiver Liveness-Check). Unternehmen müssen in der Lage sein, verschiedene biometrische Betrugsarten, darunter auch Injection-Angriffe, zu erkennen und die in Echtzeit ermittelten biometrischen Daten mit dem Foto auf dem Dokument und den Daten zu vergleichen, die im Chip des Ausweises hinterlegt sind.

Insgesamt ist es für einen Anbieter entscheidend, dass er eine komplette Verifikationslösung anbietet, die alle oben genannten Anforderungen meistert. Diese Schlüsselfunktionen werden von den im Bericht erwähnten Produkten von Regula abgedeckt: dem Regula Document Reader SDK und dem Regula Face SDK. Zusammen bilden sie eine solide, zukunftssichere Basis für eine zuverlässige Identitätsprüfung.

Über die Grundlagen hinaus

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsherausforderungen und der wachsenden Nachfrage nach umfassenden Lösungen sind Unternehmen auf der Suche nach Tools, die mehr als nur die Grundlagen bieten. Von den Anbietern wird erwartet, dass sie sich durch die Bereitstellung von Mehrwert von der Masse abheben, indem sie ihre Kernfunktionen durch innovative Umsetzungskonzepte erweitern und zusätzlich die Fähigkeit bieten, KI-gestützte Angriffsvektoren zu bewältigen.

Laut der jüngsten Umfrage von Regula wurden im vergangenen Jahr 37 Prozent der befragten Unternehmen Opfer von Deepfake-Stimmenbetrug und 29 Prozent Opfer von Deepfake-Videos. Die zunehmende Verfügbarkeit von KI-Technologien zur Erstellung von Deepfakes erhöht diese Risiken und stellt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen eine große Herausforderung dar.

Regula hat sich für eine proaktive Strategie entschieden, um sich gegen diese Bedrohung zu wappnen, indem das Unternehmen in eine zukunftsorientierte Roadmap investiert. "Wir sind der Überzeugung, dass neuronale Netze aus defensiver Sicht einen wertvollen Beitrag zur Erkennung von Deepfakes leisten können, wenn sie mit anderen Betrugsbekämpfungsmaßnahmen kombiniert werden, die sich auf physische und dynamische Parameter konzentrieren", so Henry Patishman, Vice President des Bereichs Identity Verification Solutions von Regula. "Dazu zählen die Überprüfung der Lebendigkeit der Gesichter, die Überprüfung der Echtheit von Dokumenten, optisch variable Sicherheitselemente und anderes mehr. Es bleibt nach wie vor eine Herausforderung, Deepfakes zu erstellen, die das erwartete dynamische Verhalten zeigen. Die Überprüfung der Lebendigkeit eines Objekts kann ein entscheidender Vorteil gegenüber Betrügern bieten. Darüber hinaus kann der Verifizierungsprozess durch den Abgleich von Benutzerinformationen mit biometrischen Daten und der jüngsten Transaktionshistorie verbessert werden."

