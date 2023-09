Komplett webbasierte Produktlinie für das Management von Versorgernetzwerken ist nun global verfügbar

VertiGIS, ein führender globaler Anbieter für Lösungen für Raumbewirtschaftung, gibt die weltweite Einführung seiner Produktlinie VertiGIS Networks bekannt, nachdem das Unternehmen im Mai in Nordamerika sein Debüt gegeben hat. Mithilfe von benutzerdefinierten VertiGIS Networks-Lösungen können Versorger mit modernen Web-Anwendungen ihre Netzwerkdaten visualisieren, bearbeiten und integrieren.

Esri, das global führende Unternehmen für Software für geografische Informationssysteme (GIS) hat ArcGIS Utility Network 2018 auf den Markt gebracht. VertiGIS Networks ist eine moderne, von Grund auf neu entwickelte Produktlinie, die es Versorgern erlaubt, ihre ArcGIS Utility Network-Daten zu visualisieren, nachzuverfolgen, zu analysieren und zu bearbeiten. Dies kann sowohl über Webbrowser als auch über native Apps online oder offline erfolgen.

VertiGIS Networks baut auf die Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud-Infrastruktur, um Unternehmen reibungslose Integration, eine effiziente Nutzung von Ressourcen und mehr Stabilität zu bieten. Insbesondere kann VertiGIS Networks den Datenaustausch und die Synchronisation zwischen GIS und SAP oder anderen Enterprisesystemen automatisieren. So brauchen Daten nicht mehr mehrfach in unterschiedliche Systeme eingegeben werden und eine hohe Qualität und Integrität in den entsprechenden Datenbanken ist gewährleistet.

"Dank VertiGIS Networks können wir Unternehmen eine umfassende Lösung für den gesamten Lebenszyklus ihrer Assets bereitstellen. Das reicht vom Design über den Bau, die Inbetriebnahme, die Wartung, die Reparatur bis hin zur Erneuerung und das über alle Geschäftsdivisionen hinweg,? sagt Drew Millen, CTO von VertiGIS. "Da diese Lösungen über die Cloud angeboten werden, sind die Einstiegsbarrieren niedrig. So können Versorger ohne Investitionen in Hardware die Vorteile des ArcGIS Utility Network von Esri nutzen."

Die Produktlinie VertiGIS Networks umfasst VertiGIS Network Explorer, VertiGIS Network Simulator, VertiGIS Network Editor, VertiGIS Network Locator, VertiGIS Outage Manager und VertiGIS Network Maintenance. Die VertiGIS-Datenmodelle, die auf dem ArcGIS Utility Network basieren, lassen sich schnell an interne Anforderungen anpassen, ohne dass etablierte Standards verloren gehen. Diese Modelle gewährleisten für alle Unternehmensdivisionen Konsistenz und bieten dem digitalen Zwilling der Netzwerkinfrastruktur ein solides Fundament.

Über VertiGIS

VertiGIS ist ein führender Softwareentwickler und Anbieter für Lösungen für Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS). Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und -diensten, die Versorger, staatliche Unternehmen sowie Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen in die Lage versetzen, ihre geschäftlichen Prozesse mit Technologie für das Raummanagement zu verbinden. 5.000 Kunden und Millionen von Endnutzern in der ganzen Welt machen davon Gebrauch. Das Produktportfolio von VertiGIS erweitert die Fähigkeiten der führenden GIS-Software, besonders von Esri's ArcGIS®. Mehr Informationen finden Sie unter: vertigis.com.

