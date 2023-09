Die Beaumont Group tritt mit Logo und Website erstmals als weiterentwickelte Marke auf, die das Engagement der Firma für ihre Kunden und Talente auf einer Reise, die unser aller Zukunft definiert, erfasst

Die Beaumont Group kündigt heute eine umfangreiche Markenauffrischung an, die das schnelle Wachstum und die einzigartige Kultur der Firma widerspiegelt. Die Beaumont Group ist ein weltweit führendes Unternehmen für Führungspersonal- und Talentberatung mit mehr als 20 Niederlassungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die Markenentwicklung stärkt das fortlaufende Engagement für Partnerschaften mit Kunden und talentierten Führungskräften auf deren Weg zum Erfolg. Die weiterentwickelte Markenstrategie basiert auf unserem MUTIGEN Ansatz, mit dem wir unsere Kunden bei der Bewältigung der Herausforderungen unserer heutigen Welt unterstützen. Wir sind KREATIV bei der Suche nach Visionären, die in dieser neuen Welt führend sind und DYNAMISCH bei neuen Ideen, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind.

"Da Beaumont sich auf immer mehr Territorien und Branchen ausdehnt, muss unsere Marke Schritt halten, um unseren Akteuren die aufregende Reise, auf der wir uns befinden, deutlich vor Augen zu führen", sagte Chris Clayton, CEO der Group.

Er fuhr fort: "Wir haben offensive Zukunftspläne und wollen unsere Kunden und Kandidaten mit einer noch robusteren Palette an Dienstleistungen unterstützten, die sich auf die direkten Herausforderungen von heute in den Bereichen Diversität, Fairness und Inklusion in sämtlichen Organisation beziehen, sowie auf die sozialen und Umweltprüfungen, die wir alle angehen müssen."

Die neue Website der Firma www.beaumontgroup.com ist Ausdruck der Weiterentwicklung der Firmenmarke und ihre "Stimme" als mutige, kreative und dynamische Organisation, die sich für die Partnerschaft mit Kunden und Kandidaten auf deren Weg zum Erfolg engagiert.

Das Rebranding ist Teil einer umfassenderen Strategie, die das Engagement für ein Denken in neuen Bahnen in Bezug auf die Karrierewege von Führungskräften und die Fähigkeit der Kunden, die Herausforderungen des heutigen Markts zu bestehen, deutlich hervorhebt.

