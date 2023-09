Stuttgart (ots) -Die ARD ist für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ein wichtiger Anbieter für verlässliche Berichterstattung in hoher Qualität. Dies ist das Ergebnis der repräsentativen ARD Akzeptanzstudie 2023. Zudem ergab die Studie einen deutlichen Rückgang der Demokratiezufriedenheit in Deutschland.Ausgewählte Ergebnisse der ARD Akzeptanzstudie 2023:- 80% der Menschen in Deutschland fühlen sich von der ARD über das Geschehen in der Welt auf dem Laufenden gehalten.- 71% sind der Meinung, die ARD mache Kompliziertes gut verständlich.- Ebenfalls 71% sagen, die ARD informiere gut darüber, was in ihrer jeweiligen Heimatregion geschieht.- 69% vertrauen den Angeboten der ARD. In der Akzeptanzstudie 2020 betrug der Wert 75%, nach der Corona-Pandemie nahm die Wertschätzung aller Medienanbieter ab. Darum ist dieser Wert trotz Rückgang als stabil zu bezeichnen.- 73% der Menschen in Deutschland sind der Ansicht, die Berichterstattung der ARD sei verlässlich und qualitativ hochwertig- Insgesamt erreicht die ARD mit ihren Angeboten 76% der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren. Das entspricht 53 Millionen Menschen, die täglich mit mindestens einem ARD-Angebot erreicht werden.Im Rahmen der ARD Akzeptanzstudie wurden auch Fragen zum gesellschaftlichen Umfeld gestellt. Danach ist die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland deutlich auf 54% gesunken. Das entspricht im Bundesdurchschnitt einem Minus von 18 Prozentpunkten. In Ost- und Westdeutschland gibt es dabei deutliche Unterschiede: Im Osten Deutschlands sind nur 33% mit der Demokratie zufrieden (-22 Prozentpunkte) im Westen beträgt die Zufriedenheit 58%, (-17 Prozentpunkte).Die ARD erreicht aber auch die Menschen, die mit der Demokratie nicht zufrieden sind: 71% dieser Menschen nutzen täglich die Angebote der ARD, die Reichweite des Medienverbunds mit aktueller politischer Information liegt hier bei 60%.Für die repräsentative ARD Akzeptanzstudie hat das Wiesbadener Meinungsforschungsinstitut GIM im Auftrag der ARD zwischen 2. März und 3. April insgesamt 1.500 Menschen ab 14 Jahren in Deutschland befragt. Die Akzeptanzstudie der ARD wird regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführt.Pressekontakt:pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5603332