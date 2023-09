Mit den fünf neuen Partnerschaften von Takeda erhöhen sich die Gesamtbeiträge für das globale CSR-Programm auf 24,2 Mrd. JPY (ca. 167,5 Mio. USD) seit Beginn des Programms im Jahr 2016.

Mehr als 24.500 Mitarbeitende von Takeda in aller Welt waren an der Auswahl der fünf neuen Partnerschaften mit den folgenden Organisationen beteiligt: Society for Family Health Rwanda, Relief International, Mercy Corps, University of Nairobi und Partners In Health.

Mit diesen neuen Partnerschaften wird das globale CSR-Programm von Takeda bis 2028 voraussichtlich 25,2 Millionen Menschen in 92 Ländern erreichen.

Takeda (TSE: 4502 NYSE: TAKgab heute fünf neue Partnerschaften für sein globales CSR-Programm (Corporate Social Responsibility) bekannt, die zur Stärkung der Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen beitragen. Durch die neuen Partnerschaften erhöht sich der Beitrag von Takeda auf insgesamt 24,2 Mrd. JPY (ca. 167,5 Mio. USD) für 29 langfristige Partnerschaften. Die Belegschaft von Takeda spielt eine wesentliche Rolle im jährlichen Entscheidungsprozess, da mehr als 24.500 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Auswahl der fünf neuen Partnerschaften beteiligt waren. Bei Takeda geht man davon aus, dass das globale CSR-Programm mit den fünf neuen Partnerschaften bis 2028 25,2 Millionen Menschen in 92 Ländern erreichen wird.

"Unser Unternehmen besteht nun seit 242 Jahren. Diese lange Geschichte hat uns gelehrt, dass es Zeit braucht, um nachhaltige positive Wirkungen zu erzielen, und auch, dass wir uns kontinuierlich anpassen und in die Zukunft blicken müssen. Es gibt keine schnellen Lösungen für die globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich, die komplex, vielschichtig und kontextabhängig sind. Auch wenn jede dieser Partnerschaften die Stärkung der Gesundheitssysteme auf einzigartige, innovative Weise unterstützt, so sind ihnen doch zwei Dinge gemein: der Fokus auf Gerechtigkeit für marginalisierte Gruppen sowie ein Systemansatz, der nachhaltige Ergebnisse über schnelle Erfolge stellt", so Takako Ohyabu, Chief Global Corporate Affairs and Sustainability Officer von Takeda. "Diese Partnerschaften sind ausdrücklich auf marginalisierte bzw. besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet, die aufgrund von Konflikten, dem Klimawandel, Naturkatastrophen oder aus sozioökonomischen Gründen keinen Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdiensten und unentbehrlichen Medikamenten haben. Wir arbeiten auf langfristiger Basis mit Partnern zusammen, die über lokales Wissen und Eigenverantwortung verfügen, und wir verfolgen einen Systemansatz, um widerstandsfähige und gerechte Gesundheitssysteme zu entwickeln, die auch auf den Klimawandel reagieren können."

Das Engagement von Takeda für diese neuen Partner im Geschäftsjahr 2023 umfasst:

834 Mio. JPY (ca. 5,8 Mio. USD für Society for Family Health, Rwanda für einen verbesserten Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung in abgelegenen und schwer zugänglichen Gemeinden von Ruanda durch die Einrichtung von 20 Gesundheitsstationen der zweiten Generation im Rahmen eines öffentlich-privaten Partnerschaftsmodells. Mit dem Programm wird eine neue Infrastruktur eingeführt, auf langfristige Sicht die lokale Leitung gestärkt und die Bereitstellung einer umfassenden Versorgung verbessert. Es sorgt für die Befähigung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen. Darüber hinaus werden Technologien eingesetzt, mit denen die datengestützte Entscheidungsfindung verbessert wird und so landesweit bessere Ergebnisse im Gesundheitsbereich erzielt werden.

für einen verbesserten Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern in von Konflikten, vom Klimawandel und von Katastrophen betroffenen Gemeinden in Afghanistan, im Jemen, in Myanmar und Syrien. Mit dem Programm werden die Kapazitäten lokaler Lieferanten gestärkt, damit diese zuverlässige Lieferketten für qualitativ hochwertige Medikamente aufbauen können, die den Zugang für lokale Gemeinschaften und humanitäre Organisationen verbessern und als Grundlage für skalierbare globale Lösungen dienen. 1.048 Mio. JPY (ca. 7,3 Mio. USD) für Mercy Corps zur Unterstützung klimabedrohter Gemeinschaften. Das Ziel der Organisation ist es, im Rahmen der Caribbean Resilience Initiative im Dienste von mehr als 3 Millionen Menschen Leben zu retten, die Gesundheit zu verbessern und die Klimaresilienz zu stärken, indem in Jamaika, auf den Amerikanischen Jungferninseln, in der Föderation St. Kitts und Nevis sowie in St. Lucia Kompetenzzentren für Resilienz (Resilience Hubs) eingerichtet werden. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Schwere von Naturkatastrophen werden mithilfe des Programms die Gemeinschaften dabei unterstützt, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, indem sie sofortigen Zugang zu lebensrettenden Informationen, zu einer mobilen Wasserversorgung, zu Energie sowie zu Gesundheits- und Sozialleistungen erhalten. Gleichzeitig wird das Programm direkt zur Entwicklung eines skalierbaren Resilienzmodells beitragen, das dieser Region und auch anderen Regionen zugutekommen wird.

Die neuen Partner äußerten sich hierzu folgendermaßen:

"Unsere Partnerschaft mit Takeda steht für unser gemeinsames Engagement, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung zu erweitern und das Wohlergehen der Bevölkerung Ruandas zu verbessern. Zusammen können wir viel bewirken und eine gesündere und bessere Zukunft für besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen schaffen", so Manasseh Gihana Wandera Geschäftsführer von Society for Family Health, Rwanda.

"Es ist an der Zeit, mutige Schritte zu unternehmen, um die Menschen dabei zu unterstützen, sich an den sich verschärfenden Klimawandel und die häufigeren und intensiveren Extremwetterereignisse anzupassen. Unsere Partnerschaft mit Takeda ermöglicht es Mercy Corps, in der Karibik unser Resilience-Hub-Modell einzuführen, mit dem wir mehr Kommunen dabei unterstützen können, sich besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten, diese zu überleben, sich von ihnen zu erholen und eine widerstandsfähigere Zukunft aufzubauen", so Tjada D'Oyen McKenna, CEO von Mercy Corps.

"Die Partnerschaft von Partner In Health und Takeda wird Hierarchien verändern und Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Dazu verleihen wir den Stimmen von Krankenschwestern, Krankenpflegern und Hebammen der tragenden Säule im globalen Gesundheitswesen mehr Gewicht und Gehör. Mehr Geschlechtergerechtigkeit und Berufsgerechtigkeit auf der Führungsebene, eine höhere Bindung des an vorderster Front tätigen Personals und ein mehr am Patientenbett gewonnenes Expertenwissen werden zu stärkeren Gesundheitssystemen und besseren, gerechteren Gesundheitsergebnissen führen", so Sheila Davis, CEO von Partners In Health.

"Bei der University of Nairobi freut man sich auf die Zusammenarbeit mit Takeda. Dadurch soll die Universität eine führende Rolle bei der Schaffung eines vielfältigen, geschlechtergerechten Pools von Datenwissenschaftlerinnen übernehmen, indem benachteiligte Frauen befähigt und geschult werden. Auf diese Weise werden wir Vorurteile hinsichtlich Gesundheitsdaten und Machine Learning abbauen und bessere Gesundheitsergebnisse erzielen können", so Professor Stephen Kiama, Vizekanzler der University of Nairobi.

Seit seiner Einführung im Jahr 2016 hat das globale CSR-Programm von Takeda zur Stärkung der Gesundheitssysteme beigetragen, unter anderem durch die folgenden Maßnahmen, die auf den Bausteinen der WHO zur Stärkung der Gesundheitssysteme basieren:

Erbringung von Gesundheitsleistungen und Zugang zu lebenswichtigen Arzneimitteln: Es profitieren mehr als 11,2 Millionen Menschen direkt von der verbesserten Zugänglichkeit, Abdeckung und Qualität der Gesundheitsleistungen, z. B. durch Vorsorgeuntersuchungen, Überweisungen und Nachbeobachtung; mehr als 4,6 Millionen Kinder wurden gegen vermeidbare Krankheiten wie Masern geimpft und mehr als 2,3 Millionen Menschen erhielten eine gezielte Gesundheitsaufklärung, unter anderem in den Bereichen Ernährung, Wasser, Sanitärversorgung, Hygiene sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit.

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu fördern und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften, und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Erfahrungen der Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Als führendes wertebasiertes F&E-orientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" das vorliegende Dokument, Vorträge, Fragestunden sowie schriftliches Material oder mündliche Aussagen, die von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") im Rahmen dieser Pressemitteilung erörtert oder verbreitet werden. Die vorliegende Pressemitteilung (einschließlich damit in Zusammenhang stehender mündlicher Unterrichtungen sowie Fragestunden) stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Gesuch zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Austausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anwerbung von Stimmen oder Zustimmung dar und ist nicht als solche gedacht. Über diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder sonstigen Wertpapiere angeboten. In den Vereinigten Staaten dürfen ohne Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder einer Freistellung davon keine Wertpapiere angeboten werden. Diese Pressemitteilung (ggf. zusammen mit weiteren Informationen, die dem Empfänger evtl. bereitgestellt werden) wird unter der Bedingung herausgegeben, dass sie dem Empfänger nur zu Informationszwecken dient (und nicht zur Bewertung einer Anlage, Übernahme, Veräußerung oder anderen Transaktion). Eine Nichteinhaltung dieser Einschränkungen kann einen Verstoß gegen geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. In der vorliegenden Pressemitteilung wird "Takeda" der Einfachheit halber an einigen Stellen verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder diejenigen, die für diese arbeiten, verwendet. Diese Ausdrücke werden auch verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verbreiteten Materialien können zukunftsgerichtete Aussagen, Annahmen oder Meinungen in Bezug auf das zukünftige Geschäft, die zukünftige Position und die Betriebsergebnisse von Takeda enthalten, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Unter anderem enthalten zukunftsgerichtete Aussagen häufig Wörter wie "Ziele", "Pläne", "nimmt an", "hofft", "setzt fort", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "stellt sicher", "wird", "kann", "sollte", "würde", "könnte", "antizipiert", "schätzt", "prognostiziert" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen zu vielen wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter: die wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit den weltweiten Geschäften von Takeda, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Japan und den USA; Wettbewerbsdruck und -entwicklungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Reformen im Gesundheitswesen; die der Entwicklung neuer Produkte innewohnenden Herausforderungen, darunter die Ungewissheit des klinischen Erfolgs sowie Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitpunkt; die Ungewissheit des wirtschaftlichen Erfolgs neuer und bestehender Produkte; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Produktion; Zins- und Wechselkursschwankungen; Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit von vermarkteten Produkten oder Produktkandidaten; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie der COVID-19-Pandemie auf Takeda und seine Kunden und Lieferanten, einschließlich ausländischer Regierungen in Ländern, in denen Takeda tätig ist, oder auf andere Facetten seines Geschäfts; Zeitpunkt und Auswirkungen der Integration übernommener Unternehmen nach einer Fusion; die Fähigkeit, Vermögenswerte zu veräußern, die nicht zum Kerngeschäft von Takeda gehören, sowie der Zeitpunkt solcher Veräußerungen; sowie andere Faktoren, die im jüngstem Jahresbericht von Takeda auf Formblatt 20-F und in den sonstigen Berichten von Takeda, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wurden, ausgeführt werden und auf der Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ oder unter www.sec.gov einsehbar sind. Takeda ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich oder durch Börsenvorschriften geregelt ist. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse stellen keinen Indikator für künftige Ergebnisse dar, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ergebnisse oder Aussagen von Takeda sind zudem nicht als Schätzung, Vorhersage, Garantie oder Projektion künftiger Ergebnisse von Takeda zu verstehen.

Wechselkurse

In dieser Pressemitteilung wurden bestimmte, in japanischen Yen angegebene Beträge in US-Dollar umgerechnet, um dem Leser die Orientierung zu erleichtern. Sofern nicht anders angegeben, wurden diese Umrechnungen zu einem Wechselkurs von 1 USD 144,47 JPY vorgenommen, dem von der Federal Reserve Bank of New York am 30. Juni 2023 bestätigten Mittags-Ankaufskurs (Noon Buying Rate). Bitte beachten Sie jedoch, dass sich diese als Erleichterung dienenden Umrechnungen von den Wechselkursen und Umrechnungsmethoden unterscheiden, die nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) für die Erstellung der konsolidierten Abschlüsse von Takeda verwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Umrechnungen keine verbindlichen Zusagen bezüglich der tatsächlichen Umrechnungskurse für Beträge in japanischen Yen in US-Dollar darstellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

