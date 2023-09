DJ MÄRKTE USA/Börsen mit Aufschlägen erwartet - IPO von Arm

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Im Fokus stehen Konjunkturdaten, die Zinsanhebung der EZB und der Börsengang von Arm.

Die US-Verbraucherpreise konnten am Vortag zwar nicht in allen Punkten überzeugen, aber am Markt wird überwiegend erwartetet, dass einer Zinspause auf der in der kommenden Woche anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank nichts im Wege stehen dürfte. Der Inflationsdruck hatte in den USA im August aufgrund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise wie erwartet zugenommen, doch die Kerninflationsrate war weiter rückläufig.

Die Europäische Zentralbank hat indessen den maßgeblichen Bankeinlagensatz um weitere 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent angehoben, zugleich aber signalisiert, dass es unter Umständen keine weiteren Zinsschritte mehr geben wird.

Die vorbörslich veröffentlichten Konjunkturdaten hatten Licht und Schatten zu bieten. So sind die US-Erzeugerpreise im August wieder deutlicher gestiegen. Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im August indessen moderat gesteigert, wobei die Erwartungen von Ökonomen übertroffen wurden. Und die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ist im Vergleich zur Vorwoche weniger stark gestiegen als erwartet wurde. Nach der Startglocke stehen noch Daten zu den Lagerbeständen für Juli auf der Agenda.

Nasdaq-Börsengang von Arm

Viel Beachtung dürfte auch der Börsengang des britischen Chip-Designers Arm an der Nasdaq finden. Die Papiere werden am oberen Ende der Preisspanne zu je 51 US-Dollar ausgegeben. Arm wird damit mit rund 54,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Aktien von Wettbewerbern zeigen sich vorbörslich etwas fester: Nvidia erhöhen sich um 0,9 Prozent, Intel um 0,7 Prozent und Qualcomm um 0,5 Prozent.

Nikola rücken um 1,2 Prozent vor. Der Lastwagenhersteller will Ende des Monats mit dem Verkauf seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw beginnen. Nikola habe 210 unverbindliche Bestellungen für die neue Lkw-Reihe erhalten, unter anderem von großen Flottenbetreibern, so CEO Steve Girsky.

Alphabet notieren 0,1 Prozent höher. Die Tochter Google entlässt Hunderte von Mitarbeitern aus dem Bereich Personalbeschaffung. Als Grund nannte das Unternehmen, dass die Personalvermittler (Recruiter) mit einem geringeren Volumen an Anfragen zu kämpfen haben.

Erst nach Handelsschluss werden von Adobe (+0,1%) Zahlen für das dritte Quartal erwartet.

Dollar etwas fester - Renditen steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index steigt um 0,4 Prozent. Der Euro gibt mit der EZB-Zinsendscheidung nach. Die Gemeinschaftswährung fällt auf 1,0675 Dollar nach Wechselkursen um 1,0720 Dollar vor der Entscheidung. Als Belastung für den Euro machen Marktbeobachter das Signal des EZB-Rates aus, dass es unter Umständen keine weiteren Zinsschritte mehr geben werde.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen etwas an. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 1,9 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

Die Ölpreise steigen nach einer Verschnaufpause am Vortag wieder an. Am Markt rechne man mit einer anhaltenden Angebotslücke, heißt es. Saudi-Arabien und Russland hatten jüngst angekündigt, an ihren Förderkürzungen zunächst festzuhalten. Die Preise für die Sorten Brent und WTI legen um bis zu 1,5 Prozent zu.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,01 +2,1 4,99 58,7 5 Jahre 4,41 +2,1 4,39 41,2 7 Jahre 4,36 +1,7 4,35 39,3 10 Jahre 4,28 +1,9 4,26 39,6 30 Jahre 4,36 +1,5 4,34 38,8 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:39 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0675 -0,5% 1,0744 1,0742 -0,3% EUR/JPY 157,49 -0,4% 158,09 158,39 +12,2% EUR/CHF 0,9562 -0,3% 0,9588 0,9584 -3,4% EUR/GBP 0,8585 -0,1% 0,8599 0,8597 -3,0% USD/JPY 147,52 +0,1% 147,14 147,44 +12,5% GBP/USD 1,2434 -0,4% 1,2494 1,2496 +2,8% USD/CNH (Offshore) 7,2900 +0,2% 7,2781 7,2701 +5,2% Bitcoin BTC/USD 26.443,73 +0,8% 26.245,12 26.221,92 +59,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,87 88,52 +1,5% +1,35 +14,8% Brent/ICE 93,23 91,88 +1,5% +1,35 +13,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,95 36,82 -2,4% -0,87 -53,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.902,70 1.908,33 -0,3% -5,64 +4,3% Silber (Spot) 22,41 22,88 -2,0% -0,47 -6,5% Platin (Spot) 901,55 905,00 -0,4% -3,45 -15,6% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,02 -1,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

