© Foto: Unsplash



Die Raumfahrtindustrie boomt. Die Aktie von Redwire - einem Raumfahrt-Infrastrukturunternehmen - steht laut der Investmentbank Roth MKM kurz vor dem Durchbruch.

Der Managing Director Suji Desilva von Roth MKM hat die Research-Berichterstattung über die Raumfahrt-Aktie Redwire mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Sein Kursziel von zehn US-Dollar impliziert ein massives Aufwärtspotenzial für den Titel. Gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag bedeutet das ein Kursplus von über 194 Prozent.

Redwire bietet eine Reihe von Infrastrukturlösungen an, darunter missionskritische Komponenten, Dienstleistungen und Systeme, die an eine Reihe von Kunden in den Bereichen nationale Sicherheit, zivile und kommerzielle Raumfahrt geliefert werden.

"Wir glauben, dass das auf Programmverträgen basierende Ertragsmodell von Redwire den Anlegern eine gute Sichtbarkeit und Vorhersagbarkeit bietet", zitiert CNBC Desilva. Und weiter: "Wir schätzen, dass Redwire heute über einen Auftragsbestand von Hunderten von Millionen US-Dollar und ein Umsatzpotenzial in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar verfügt." Nach mehreren Quartalen mit organischem Wachstum und EBITDA-Profitabilität dürfte Redwire nun ein stetiges Wachstum verzeichnen, so Desilva. Der kurzfristige Bedarf an Betriebskapital könne demnach mit den vorhandenen Barmitteln und zusätzlichem verfügbaren Kapital gedeckt werden.

Die Raumfahrtindustrie gilt als Megatrend. Morgan Stanley prognostiziert, dass die weltweite Raumfahrtbranche bis 2040 rund eine Billion US-Dollar Umsatz erreichen könnte. Redwire ging im Jahr 2021 über einen Spac an die Börsen. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 72 Prozent an Wert hinzugewonnen. Nach Veröffentlichung des Research-Berichtes von Roth MKM hat die Aktie den US-Handel um knapp zehn Prozent höher geschlossen. Der Analystenkonsens lautet "Kaufen" und verspricht laut Marketscreener ein Kurspotenzial von 106 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Megatrend Künstliche Intelligenz: Drei ETFs für zukunftsorientierte Anleger! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet. Fordern Sie hier den brandneuen kostenlosen Sonderreport an!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion