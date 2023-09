Das E-Auto an einer eigenen Wallbox aufzutanken ist nicht nur komfortabel, sondern auch günstig. Leistungsfähige Wallboxen gibt es mittlerweile ab 200 Euro. In Zeiten von Mobilitätswende und Klimawandel sind Elektrofahrzeuge und Lademöglichkeiten immer wieder ein Thema. Insgesamt sind in Deutschland knapp 1,08 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen (April 2023). 2019 waren es noch weniger als 100.000. Ein Grund für die steigende Popularität der Elektrofahrzeuge ...

