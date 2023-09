London (ots/PRNewswire) -LONDON, 14. September 2023 /PRNewswire/-- Der Chatbot-Gipfel (http://www.chatbotsummit.com/), die weltweit führende Conversational AI Conference & Expo Series findet zum ersten Mal in Großbritannien statt, nachdem sie zuvor ein Ökosystem von über 10.000 Führungskräften bei branchenbestimmenden Veranstaltungen in Tel Aviv, Berlin und Tokio zusammengebracht hatteDie diesjährige Agenda beleuchtet die Veränderungen in der Branche und brennende Fragen. Yoav Barel, Managing Director bei Sunrize und Vorsitzender desChatbot-Gipfels, merkt an: "Wir haben viele Fragen zu klären: Wie können wir Kunden und Mitarbeitern natürlichsprachliche Erlebnisse bieten? Können LLMs gemeistert werden? Aufbau von Vertrauen mit KI-Lösungen? Branchenführer und Experten werden diese während der Veranstaltung besprechen."Die Teilnehmer werden auf dem Chatbot-Gipfel von erstklassigen Rednern hören, die versuchen, Klarheit in diese Themen zu bringen. Zu den Rednern zählen Führungskräfte britischer Haushaltsmarken wie die Britische Telekom, Mercedes-Benz, UBS und Miele sowie Experten von Top-Tech-Unternehmen wie AWS, Google, Microsoft, Meta und Rasa. Zu den hervorgehobenen Rednern gehören:- Chief Digital Officer, Consumer - Digital bei der BT-Gruppe- Chief Intelligence Officer bei der McCann-Weltgruppe.- Leiter der Sprachtechnologie HeyMercedes- Mitbegründer und CTO von RasaDer diesjährige Chatbot-Gipfel umfasst zwei dynamische Tage. Der erste bietet exklusive Workshops unter der Leitung von Branchenexperten. Der zweite kombiniert eine Ausstellung und eine Konferenz mit Networking, 1:1-Meetings, Produktpräsentationen und einem Startup-Wettbewerb. Das große Finale: die legendäre "Bots nach Einbruch der Dunkelheit" -Party, die ein unvergessliches Erlebnis garantiert.Barel fasst zusammen: "Seit unserer Gründung haben wir diesen Moment mit Spannung erwartet. Mit dem Aufkommen generativer AI und LLMs wird deutlich, dass die Kommunikation mit KI-gestützten Bots für Unternehmen unvermeidlich ist. Viele Marken und britische Organisationen haben diese Technologie jedoch noch nicht angenommen. Ziel des Chatbot-Gipfels ist es, die Zusammenarbeit zu fördern, um diese Lücke zu schließen und die Einführung konversationeller und generativer KI zu beschleunigen. Unsere Referenten, Partner, Start-ups und Delegierten spielen bei dieser Mission eine entscheidende Rolle - gemeinsam zum Besseren."Besuchen Sie uns bei einer der spannendsten Tech-Veranstaltungen des Jahres: Der Chatbot-Gipfel im ICC Excel London. Lassen Sie es sich nicht entgehen und holen Sie sich noch heute Ihren Pass auf www.chatbotsummit.com!Über SunrizeSeit 2016 hat Sunrize das Wachstum natürlicher KI-Spracherlebnisse durch den Chatbot-Gipfel vorangetrieben. Unsere Veranstaltung fördert die Zusammenarbeit und Innovation zwischen Branchenführern, Wissenschaftlern, Technologiegiganten und Startups. https://www.chatbotsummit.com/MedienkontaktMila Chipchev media@chatbotsummit.com (mailto:media@chatbotsummit.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2210752/Chatbot_Summit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-chatbot-gipfel-steht-vor-der-tur-und-findet-am-11-und-12-oktober-im-excel-london-statt-um-die-konversationelle-und-generative-ki-zu-beschleunigen-301928136.htmlPressekontakt:+972-543-852-6103Original-Content von: Chatbot Summit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100069549/100911231