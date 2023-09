WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag nach der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung mit deutlichen Zuwächsen präsentiert. Der Leitindex ATX beendete den Handel mit einem satten Plus von 1,39 Prozent auf 3189,45 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es merklich nach oben.

Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen bei ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause, die Schlüsselsätze wie im Juli erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Der Leitzins steigt somit auf 4,50 Prozent. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte und dies goutierten die Aktienanleger.

Am Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen in einem positiven europäischen Branchenumfeld deutliche 4,7 Prozent. Die EVN -Papiere steigerten sich um 1,3 Prozent.

Bei den schwergewichteten Banken gab es überwiegend Kursgewinne zu sehen. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 1,7 Prozent verbuchen. Bawag verteuerten sich um 0,5 Prozent. Die Titel der Raiffeisen Bank International gaben hingegen um 0,3 Prozent nach.

Immofinanz bauten ein Plus von 1,4 Prozent auf 18,30 Euro. Die Analysten der Deutsche Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns von 14,0 auf 16,0 Euro erhöht. Die Verkaufsempfehlung "Sell" wurde aber unverändert belassen.

Auffällige Kursbewegungen absolvierten zudem: Voestalpine stärkten sich zum Sitzungsende um 2,2 Prozent. Lenzing-Papiere und Telekom Austria zogen jeweils um 2,7 Prozent hoch. Die Titel des Vorarlberger Leuchtenherstellers Zumtobel gewannen 2,6 Prozent. Polytec-Anteilsscheine fielen hingegen um 3,6 Prozent./ste/kve/APA/ngu

DE0005140008, AT0000652011, AT0000741053, AT0000606306, AT0000720008, AT0000937503, AT0000837307, AT0000999982, AT0000BAWAG2, AT0000809058