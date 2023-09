Neuer Vorstand unterstützt die strategische Vision von Ecopol, zum weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Zufuhrsystemen zu werden

Ecopol S.p.A. ("Ecopol" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler und Hersteller innovativer, biologisch abbaubarer Folien und Zufuhrsysteme, gab heute den Abschluss einer strategischen Investition von Tochtergesellschaften der SK Capital Partners, LP ("SK Capital") bekannt, einer führenden privaten Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften. SK Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben, wobei Mauro Carbone, CEO und Hauptaktionär von Ecopol, einen bedeutenden Anteil behält und sowohl CEO als auch größter Einzelaktionär bleibt. Darüber hinaus wird die Gründung eines neuen Board of Directors bekannt gegeben, dem führende Vertreter der Branche angehören. Die Mitglieder des Board of Directors, darunter Jan-Dirk Auris, E. Craig Mitchell, Daniele Ferrari und Dave Mezzanotte, verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen nachhaltige Materialien und Konsumgüter in den Wertschöpfungsketten von Ecopol.

"Ecopol freut sich, die Partnerschaft mit SK Capital zu beginnen und mit einem vielseitigen Team hochrangiger Führungskräfte aus der Branche zusammenzuarbeiten, die unserem Board of Directors beigetreten sind", sagte Mauro Carbone, CEO von Ecopol. "Ich freue mich auf das nächste Kapitel unserer Reise, in dem wir gemeinsam daran arbeiten, das rasante Wachstum von Ecopol zu beschleunigen und weiterhin strategische Investitionen zu tätigen, um unserem weltweiten Kundenstamm einen noch größeren Nutzen zu bieten und sowohl auf bestehenden als auch auf neuen Märkten nachhaltigere Lösungen anzubieten. Wir danken Roberto Quagliuolo, Luca Bucelli und Laurent Labatut für ihre Beiträge als ehemalige Board Directors und freuen uns auf die weitere Unterstützung durch Tikehau Capital als Minderheitsaktionär."

"Gemeinsam mit Mauro haben wir einen erstklassigen Board of Directors zusammengestellt, der Ecopol bei der Umsetzung seiner strategischen Prioritäten und bei der Verwirklichung seiner Vision, ein weltweit führender Anbieter von hochinnovativen und nachhaltigen Liefersystemen zu werden, maßgeblich unterstützen wird", fügte Stephen D'Incelli, Managing Director bei SK Capital, hinzu. "Wir freuen uns darauf, Mauro und sein Führungsteam dabei zu unterstützen, die nächste Phase des transformativen Wachstums von Ecopol voranzutreiben."

Im Zusammenhang mit dem Abschluss haben SK Capital und Mauro die folgenden Board Directors ernannt:

Jan-Dirk Auris war über 35 Jahre bei der Henkel AG Co. KGaA ("Henkel") in verschiedenen leitenden Funktionen und als Mitglied des Henkel Management Board tätig. Zuletzt leitete er den Geschäftsbereich Adhesives Technologies von Henkel, in dem er seine umfangreichen Erfahrungen für führende globale Konsumgüterhersteller einsetzte. Auris spielte eine führende Rolle bei der Implementierung eines neuen Performance Management-Playbooks bei Henkel und trieb Innovations- und Nachhaltigkeitsinitiativen voran.

E. Craig Mitchell verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Branche für Spezialmaterialien und ist derzeit President der Flavors and Extracts Group bei Sensient Technologies Corporation. Zuvor hatte er wichtige Funktionen bei weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Ecopol inne, unter anderem als President und COO von Sekisui Specialty Chemicals America, LLC, einem Hersteller von Polyvinylalkohol, sowie als VP of Sales, Americas der Celanese Corporation, einem Hersteller von Vinylacetatmonomer.

Daniele Ferrari wird das Amt des Board Chairman übernehmen. Ferrari, der hauptberuflich in Italien tätig ist, verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Spezialwerkstoffindustrie, zuletzt als CEO von Versalis S.p.A., dem größten Chemieunternehmen Italiens, und als Vorsitzender von Matrìca S.p.A., einem Joint-Venture mit Novamont, einem führenden Unternehmen der Biokunststoffindustrie an der Spitze der erneuerbaren Chemie. Ferrari war als Senior Director bei SK Capital tätig und bringt als President des European Chemical Industry Council ("CEFIC"), President von Plastics Europe und als Vorstandsmitglied der Alliance to End Plastics Waste bedeutende Führungsqualitäten im Bereich Nachhaltigkeit mit.

Dave Mezzanotte verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Spezialmaterial- und Verpackungsindustrie und ist seit 2018 Senior Director bei SK Capital. Zuvor war er Chairman und CEO von Coveris, einem globalen Hersteller von flexiblen Konsumverpackungen, und CEO von CHEP, einem globalen Logistikdienstleister für Konsumgüter.

Dem Board of Directors gehören außerdem Mauro Carbone, und bedeutender Minderheitsinvestor, Stephen d'Incelli, Deal Lead und Managing Director bei SK Capital, sowie Josh Lieberman, Principal bei SK Capital, an.

Latham Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von SK Capital. Die Lead Arranger und Bookrunner Crédit Agricole Italia S.p.A. und Intesa Sanpaolo S.p.A. haben die Transaktion mit einer verbindlichen Finanzierung unterstützt. Legance und Alpeggiani Studio Legale Associato waren als Rechtsberater und STS Deloitte als Steuerberater für Ecopol tätig. UBS war als Finanzberater tätig.

Über Ecopol

Ecopol ist ein weltweit führender Hersteller wasserlöslicher und biologisch abbaubarer Folien. Das innovative Zufuhrsystem des Unternehmens für Dosiereinheiten-Anwendungen ermöglichen es den führenden Marken der Welt, ihre CO2-Emissionen, sowie ihre Nutzung von Wasser und neuem Kunststoff über die ganze Lieferkette hinweg zu reduzieren. Ecopol mit seinem Hauptsitz in Chiesina Uzzanese in der Toskana betreibt Produktionseinrichtungen in Italien und den Vereinigten Staaten, für höchste Servicequalität, technischen Support und Innovationspartnerschaft mit seinem weltweiten Kundenstamm. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecopol.com.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Fokus auf Spezialmaterialien und -inhaltsstoffe sowie den Biowissenschaftsbereich. Die Firma strebt den Aufbau belastbarer, nachhaltiger und wachsender Firmen an, die einen substanziellen langfristigen Mehrwert schaffen. SK Capital zielt auf die Nutzung seiner Branchen-, operativen und Investitionserfahrung für die Identifizierung von Chancen für die Umwandlung von Firmen zu Organisationen mit höherer Leistungsfähigkeit, einer besseren strategischen Positionierung, Wachstumsmöglichkeiten und Rentabilität sowie einem geringeren operativen Risiko ab. Das Firmenportfolio von SK Capital generiert Erlöse in Höhe von rund 17 Milliarden Dollar jährlich, beschäftigt weltweit mehr als 25.000 Mitarbeiter und unterhält mehr als 200 Standorte in über 30 Ländern. Die Firma verwaltet aktuell Aktiva im Wert von ca. 7,8 Milliarden Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.skcapitalpartners.com.

Über Tikehau Capital

Tikehau Capital ist ein weltweit tätiger Anlagenverwaltungskonzern für alternative Anlagen, der Aktiva in Höhe von 41,1 Milliarden Euro verwaltet (Stand 30. Juni 2023). Tikehau Capital hat eine breite Expertise in Bezug auf vier Anlageklassen (Privatschuldtitel, Sachwerte, Kapitalbeteiligungen und Kapitalmarkstrategien) sowie Multi-Asset- und Spezialchancen-Strategien entwickelt. Unter Nutzung ihrer starken Eigenkapitalbasis (3,1 Milliarden Euro Eigenkapital zum 30. Juni 2022) investiert die Firma im Rahmen der jeweiligen Strategie ihr eigenes Kapital sowie das von Investor-Kunden. Tikehau Capital wird von seinen eigenen Managern sowie führenden institutionellen Partnern geführt und von einem starken Unternehmergeist angetrieben, den seine 742 Mitarbeiter (Stand 30. Juni 2022) in 15 Niederlassungen in Europa, im Mittleren Osten, in Asien und Nordamerika verkörpern. Tikehau Capital ist in Compartment A des regulierten Euronext Paris Markts notiert (ISIN-Code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP). Weitere Informationen finden Sie unter www.tikehaucapital.com.

