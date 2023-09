Exterro, ACEDS, EDRM und eDiscovery Today sind Co-Sponsoren eines Tages der Weiterbildung, Vernetzung und Feier für E-Discovery-Experten

PORTLAND, Oregon, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams in Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurde, freut sich, in Zusammenarbeit mit der Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS), dem Electronic Discovery Reference Model (EDRM) und eDiscovery Today bekanntgeben zu können, dass der 9. jährliche E-Discovery Day am 7. Dezember 2023 stattfinden wird.



Der E-Discovery Day ist eine jährliche Veranstaltung, bei der die e-Discovery-Branche zusammenkommt, um die zentrale und zunehmend an Bedeutung gewinnende Rolle zu feiern, die e-Discovery im rechtlichen Prozess spielt. Es handelt sich um eine branchenweite, anbieterneutrale Veranstaltung, die von Exterro ins Leben gerufen wurde und geleitet wird. Sie umfasst Schulungs- und Networking-Veranstaltungen vor Ort, Online-Webinare, CLE-Möglichkeiten, Social-Media-Gespräche und vieles mehr. Der E-Discovery Day wurde 2015 von Exterro initiiert, um Rechtsexperten aus aller Welt die Gelegenheit zu geben, sich auszutauschen, zu informieren, zu vernetzen und die wichtige Rolle zu würdigen, die sie im juristischen Prozess spielen.

Exterro freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit ACEDS und EDRM, deren starke Verbindungen zur E-Discovery-Community dazu beitragen, die Begeisterung für die Veranstaltung zu wecken und sicherzustellen, dass die Bildungsaktivitäten den Teilnehmenden einen echten Mehrwert bieten, sowie mit eDiscovery Today, der einzigen täglichen Anlaufstelle für E-Discovery- und E-Disclosure-Experten, die sich über Trends, Best Practices und Rechtsprechung informieren möchten.

"Wir fühlen uns geehrt, diesen Tag zu leiten, der Juristen aus der ganzen Welt zusammenbringt, um alles rund um E-Discovery zu lernen und zu würdigen", sagte Bill Piwonka, Chief Marketing Officer von Exterro. "Jedes Jahr wird die Kombination aus Weiterbildungsveranstaltungen und Networking-Events am E-Discovery Day besser, und E-Discovery-Experten freuen sich das ganze Jahr über auf diesen Tag", so Doug Austin, Herausgeber von eDiscovery Today. "Für eDiscovery Today ist es auch erneut eine Ehre und Freude, gemeinsam mit Exterro, EDRM und ACEDS den 9. jährlichen E-Discovery Day zu begehen!"

Mary Mack, CEO und Chief Legal Technologist von EDRM, kommentierte: "EDRM ist stolz auf unseren vertrauensvollen Partner Exterro, der unseren ganz eigenen E-Discovery-Feiertag ins Leben gerufen hat, an dem wir gemeinsam lernen, uns treffen und feiern können." EDRM, stolzer Sponsor des E-Discovery Day, wird auch in diesem Jahr am 7. Dezember wieder den Gayle O'Connor Spirit Award und ein EDRM-Panel ausrichten.

"Ein weiteres Jahr ist wie im Flug vergangen und am E-Discovery Day gibt es viel zu feiern", so Mike Quartararo, President von ACEDS. "Ich danke Exterro, Mary Mack von EDRM, Doug Austin von E-Discovery Today und meinen Kolleginnen und Kollegen von ACEDS für die erneute Zusammenarbeit, um die E-Discovery-Community zusammenzubringen und die Arbeit der Juristen in der gesamten Branche zu würdigen. Viel Spaß für alle am E-Discovery-Tag!"

Wer in Bezug auf die Aktivitäten des E-Discovery Day auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, kann e-discoveryday.com, eine von Exterro betriebene Website, besuchen und sich für den E-Mail-Newsletter anmelden, der Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden hält.

Über Exterro

Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Legal Governance-, Risiko- und Compliance-Anforderungen.

Über die ACEDS

ACEDS ist die weltweit führende Bildungsorganisation, die sich auf Schulungen und Zertifizierungen in den Bereichen E-Discovery, Information Governance und verwandten Rechtsgebieten spezialisiert hat. ACEDS bietet Schulungs- und Weiterbildungskurse für Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen von Unternehmen, Software- und Dienstleistungsanbieter, die Regierung und akademische Einrichtungen an. ACEDS ist auch ein Berufsverband mit mehr als 2.500 aktiven Mitgliedern, die sich in 29 Ortsverbänden in den wichtigsten Städten der USA, in Kanada, Irland, Großbritannien, den Benelux-Ländern, Südafrika, Australien und Neuseeland zusammenfinden und vernetzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter ACEDS.org.

Über EDRM

Das Electronic Discovery Reference Model.

Über eDiscovery Today

EDiscovery Today wird vom Branchenexperten Doug Austin verfasst und herausgegeben und ist die einzige tägliche Quelle für eDiscovery- und eDisclosure-Fachleute, die sich über Trends, bewährte Verfahren und Rechtsprechung in den Bereichen elektronische Offenlegung, Information Governance, Cybersicherheit und Datenschutz auf dem Laufenden halten wollen. Herr Austin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Vordenker in der Branche und bietet Best Practices im Bereich eDiscovery, juristische Technologieberatung, Software-Produktmanagement und technisches Projektmanagement für zahlreiche kommerzielle und staatliche Kunden. Darüber hinaus stellt Herr Austin seit fast zwölf Jahren täglich neue Schulungsinhalte in seinem Blog zur Verfügung, die Zusammenfassungen von Fällen, Konferenzberichte, Branchenereignisse, Interviews mit Führungskräften und vieles mehr enthalten. Mehr Informationen erhalten Sie unter ediscoverytoday.com.

