Auf der renommierten Messe InterTabac 2023, die vom 14. bis 16. September stattfand, präsentierte FEELM, der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Verdampfersystemlösungen, in Kooperation mit OS seine neueste Innovation OS Vape. Dies war für FEELM die erste gemeinsame Ausstellung mit seinem lokalen Partner.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 gilt die InterTabac als weltweit wichtigste Fachmesse für Tabakwaren und Raucherbedarf. Der renommierte Branchentreffpunkt bietet Fachbesuchern eine Plattform für den Austausch mit Top-Entscheidern aus dem Handel, der Fertigung und dem Dienstleistungssektor. Als Zeichen für den sich verändernden Tabakwarenmarkt sind in den vergangenen Jahren immer mehr Markenunternehmen aus dem schnell wachsenden europäischen Vaping-Sektor in den Mittelpunkt gerückt.

Erste gemeinsame Ausstellung für FEELM

OS, eine bekannte, dominierende Kraft auf dem deutschen Markt für Shisha-Produkte, wagt den Schritt in die Einweg-Vaping-Branche. FEELM ergriff diese willkommene Gelegenheit: Diese gemeinsame Ausstellung stellt für FEELM einen wichtigen Durchbruch dar, da sie das Engagement von FEELM für innovative Strategien bei der Bereitstellung umfassender Lösungen für seine Kunden unterstreicht.

Wie ein Vertreter am Stand von FEELM erklärte, stellt die Zusammenarbeit mit Kunden bei Ausstellungen eine neue Strategie dar, die darauf abzielt, die Markenpräsenz der Kunden auf den lokalen Märkten zu stärken. Der Vertreter des Unternehmens kündigte die Absicht von FEELM an, dieses Format gemeinsamer Ausstellungen auf großen internationalen Messen fortzusetzen und sich mit Kunden aus verschiedenen Regionen zusammenzuschließen, um künftig gemeinsam eine globale Präsenz zu erzielen.

OS Vape mit mehr Zügen und konsistentem Premiumgeschmack

Deutschland ist ein Land, das für seine hopfenbetonten Biere mit ihrem erfrischenden, reinen Geschmack bekannt ist und in dem lebenslustige Menschen gerne Alkohol trinken. OS Vape hat eine Einweglösung auf diesen dynamischen Markt gebracht, die eine erhöhte Anzahl von Zügen, eine hervorragende Kosteneffizienz und eine unübertroffene Dampfkonsistenz bietet und den deutschen Konsumenten ein kräftiges Dampfererlebnis verspricht, das an ihre geliebten Biere erinnert.

Dank der FEELM Max Keramikspulen-Heiztechnologie hat OS Vape die bahnbrechende Anzahl von mehr als 800 Zügen erreicht. Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung von mehr als 30 Prozent im Vergleich zu anderen Einwegprodukten und setzt damit innerhalb der Tabakproduktrichtlinie (TPD) einen neuen Standard. OS Vape hat damit in Deutschland Pionierarbeit geleistet und diesen neuen Standard gesetzt.

Neben der Anzahl der Züge bietet OS Vape auch eine außergewöhnliche Dampf- und Geschmackskonsistenz von über 95 Prozent. Diese wegweisenden Fortschritte haben die Vaping-Branche zweifellos zu neuen Höhen geführt. Darüber hinaus lässt der unverwechselbare, durchsichtige E-Liquid-Tank nicht nur den E-Liquid-Füllstand besser erkennen, sondern sorgt auch für einen Hauch von ästhetischer Raffinesse.

Zertifizierter 800-Züge-Bericht einer namhaften Institution

Als das Einwegprodukt mit mehr als 800 Zügen in Deutschland Premiere feierte, war das Interesse an der technischen Lösung groß, die die Basis für das Produkt darstellt. Auf der Messe in Dortmund holten sich viele Besucher die Testberichte von Inter Scientific, einem der renommiertesten Testinstitute, die belegen, dass mit der FEELM Max Lösung konstant zwischen 880 und 920 Züge erzielt werden können.

Während der Messe begrüßten auch viele renommierte Markenunternehmen wie beispielsweise Aroma King die Benchmark von über 800 Zügen und schlossen sich mit FEELM zusammen, um gemeinsam neue Standards für die Züge auf dem TPD-Markt zu setzen und eine neue Ära mit Vaping-Innovationen und gestiegenen Verbrauchererwartungen einzuläuten.

Über FEELM

Als Flaggschiff-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Verdampfersystemlösungen. Unter Nutzung der Leistung der Keramikspulen-Heiztechnologie und der authentischen Geschmacksreproduktionstechnologie kombiniert FEELM Innovation und Elektronik für ein ultimatives Gefühl und erstklassiges Dampferlebnis.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für risikoreduzierte Produkte, medizinische und pharmazeutische Produkte sowie für Schönheitsprodukte. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem breit gefächerten Produktportfolio ist SMOORE bestrebt, eine fortschrittliche Plattform zu werden, welche die Lebensqualität steigert.

SMOORE investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, verfügt über führende Produktionskapazitäten, betreibt weltweit elf Technologie-Forschungszentren und vertreibt seine Produkte in mehr als 80 Ländern und Regionen. Das Unternehmen hat seinen Börsengang in Hongkong am 10. Juli 2020 angekündigt.

