Eine Erweiterung der Angebotspalette von CPE-Produkten von Sagemcom für globale RDK-Betreiber

Sagemcom, ein weltweit führender Anbieter von Video-, Audio- und Breitbandlösungen für Betreiber, gab heute bekannt, dass die neueste Version seiner bahnbrechenden Video Soundbox sich auf RDK Open-Source-Software stützt.

RDK ist eine Open-Source-Softwarelösung, die auf mehr als 100 Millionen Geräten weltweit installiert ist und zentrale Funktionen und die Telemetrie auf Breitband-, Video- und über das IdD verbundenen Geräten standardisiert. Im letzten Jahr kündigte die Sagemcom an, dass sie Mitglied im angesehenen RDK Technical Advisory Board (Technischer RDK-Beirat) geworden war und verpflichtete sich, RDK-Software in ihr komplettes Angebot an Breitband-CPE-Geräten (PON, FTTH, DOCSIS, DSL und 5G) einzubetten. Sagemcom setzt die RDK-Software auch bei Videoprodukten ein, z.B. bei der Video Soundbox einem All-in-One-Audio/Video-Unterhaltungs-Hub, in die Premium-Lautsprecher und -Subwoofer integriert sind, die für Dolby Atmos und Dolby Vision zertifiziert sind und einen kraftvollen, natürlichen und authentischen Sound bieten, der von Bang Olufsen abgestimmt wurde.

"Angesichts eines sich ständig weiterentwickelnden Heimunterhaltungsmarktes sucht Sagemcom ständig nach Möglichkeiten, auf optimalem Wege innovative Produkte hoher Qualität zum Kunden zu bringen", sagte Olivier Taravel, Senior Executive Video President, Audio Video Solutions BU, Sagemcom. "Unser Engagement für RDK ist für unsere Produktentwicklung grundlegend. Wir freuen uns, RDK-Betreibern auf der ganzen Welt die Video Soundbox als neuestes für RDK verfügbares Produkt anbieten zu können. Wir sind uns auch sicher, dass die Video Soundbox sich von anderen Produkten abheben wird und bei den Betreibern mit seinem hohen NPS-Wert bei reduzierter Fluktuation für einen höheren Grad der Kundenzufriedenheit sorgen wird.

"Sagemcom bleibt damit für die heutigen Pay-TV- und Breitband-Anbieter führend bei der Modernisierung von Produkten und Dienstleistungen", sagte Jason Briggs, RDK President und General Manager. "Es ist uns eine Ehre, dass sie Teil unseres RDK Technical Advisory Board sind. Besonders freuen wir uns, dass sie RDK in ein so innovatives Gerät wie die Video Soundbox integriert haben

Video Soundbox

Egal, ob man einen Film ansehen, Musik streamen oder nur ein paar Hintergrund-Sounds abspielen möchte, die Video Soundbox sorgt für ein Hörerlebnis, durch das die Kunden in ihre Lieblingsinhalte eintauchen und diese zum Leben erwecken. Die Video Soundbox ist gemäß Dolby Atmos und Dolby Vision zertifiziert. Das bedeutet, dass sie einen satten, räumlichen Klang und kristallklare 4K HDR-Bilder liefert. Dadurch wird sie zur perfekten Wahl für ein Heimkino, denn sie ermöglicht es den Zuschauern, die Tiefe und Klarheit moderner Inhalte in vollem Umfang zu erleben.

Die Video Soundbox bietet durch die integrierten Mikrophone außerdem ein Fernfeld-Sprachsteuerung und Sprachunterstützungsdienste. Dies macht die Bedienung auch für mehrere Nutzer mit verschiedenen Sprachen problemlos und bequem. Mit der Video Soundbox können die Käufer durch einen gesprochenen Befehl die Lautstärke ändern, die Programme wechseln oder ihre Lieblings-Playliste abspielen.

Einer der überzeugendsten Gründe für die Anschaffung der Video Soundbox ist ihr hoher Net Promoter Score (NPS). Diese Kennzahl erfasst die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Mit der Video Soundbox sind Kunden meist sehr zufrieden und wechseln in der Regeln nicht zu anderen Produkten.

Über Sagemcom

Durch die innovativen Lösungen, die von unseren Profis konzipiert und gebaut werden, ermöglicht Sagemcom den meisten Menschen weltweit Zugriff auf Breitband-Internet, Unterhaltung und verwaltete Energieversorgung.

Sagemcom ist seit Januar 2022 ein "wertebasiertes Unternehmen", das sicherstellt, dass das Design, die Konstruktion und die Nutzung seiner Lösungen nachhaltig sind und die relevanten gesellschaftlichen und Umweltschutzauflagen erfüllt, die unseren Mitarbeitern, Partnern und anderen Akteuren bekannt sind. Sagemcom ist der Weltmarktführer bei Breitband-Produkten und -Lösungen und der europäische Marktführer bei der intelligenten Verbrauchsmessung.

