Offensichtlich bedarf es bei einem Hack nicht immer allumfassenden Computerkenntnissen. Manchmal genügt ein einziger Anruf. In der glitzernden Oase von Las Vegas, wo Glücksspiel normalerweise das Spiel der Wahl ist, hat sich ein neuer Spieler an den Tisch gesetzt - und er kam nicht, um zu wetten. Ein Cyberangriff auf das angesehene MGM Resorts in der Wüstenmetropole hat gezeigt, dass in der Welt der Hacker manchmal ein einziger Anruf ausreicht, um ...

